“Hay críticas que ofenden a mi familia”: ‘Wacho’ Jiménez habla sobre la afición en Chivas de Guadalajara

Las críticas siempre están presente cuando se habla del fútbol, es por este motivo que el guardameta de las Chivas de Guadalajara, Miguel ‘Wacho’ Jiménez habló sobre este tema y fue contundente al decir que algunas de dichas críticas ofenden a la familia y no a él.

‘Wacho’ enfatizó que está acostumbrado a las críticas incluso aunque no juegue, pero dijo que lamenta que dichas críticas siempre están presente en Chivas, pues la presión y exigencia va a ser al 100 por ciento.

“Me han criticado hasta cuando no jugaba, ahora que he jugado aguantar las críticas al pie del cañón siempre, he estado enfocado en mi trabajo, hay errores siempre, hay errores en la vida y en el campo más, en la portería se notan más, he vivido de todo, me ha tocado estar no estar, jugar, salir aquí.

“La presión en Chivas siempre va a estar, la presión y exigencia va a ser al 100 por ciento, pero siempre he tratado de hacer mi trabajo, de recibir las críticas porque es parte del futbol, pero hay críticas que van más allá que ofenden a mi familia, eso ya no va, ya van por otra cosa, la crítica siempre va a estar y será bien recibida por tu servidor”, dijo ‘Wacho’ Jiménez este martes en conferencia de prensa.

De forma conjunta, este no es el primer jugador en México que dice algo parecido, pues Julio César ‘Cata’ Domínguez explicó como él no aceptaba amenazas, esto tras la dolorosa goleada 7-0 ante Club América.

El mal andar de Chivas en el Clausura 2023

En el Clausura 2023 de la Liga MX Chivas apenas suma cuatro puntos de nueve posibles, esto debido a que solo ganó en la primera fecha, después solo alcanzó a sumar un punto y en la más reciente jornada perdió en casa frente al Toluca. Sin embargo, como lo dijo el mismo arquero, la exigencia siempre está para obtener los resultados ahora con Paunovic como estratega.

“Estamos en un proceso en la idea de jugar de Paunovic, la exigencia aquí es todos los días, partido a partido, por eso tratamos de todos los días empaparnos de lo que quiere Pauno, es alguien muy trabajador, exigente, que está todos los días cuidando los detalles. El equipo lo está dando todo, los resultados tarde o temprano se van a dar y van a salir muy bien las cosas”.

