Maite Perroni habla por primera vez de su embarazo y lo ilusionada que está por ser mamá

Maite Perroni está viviendo una de las mejores etapas de su vida, entre el éxito profesional por su próximo regreso a los escenarios con la gira de RBD y por supuesto la noticia de su embarazo, siendo este último una de las ilusiones más grandes de su vida y que verá realizada en los próximos meses.

Esto fue confirmado durante una reciente transmisión en vivo de Instagram con la periodista Lucía Roiz, en donde confirmó que haría la gira de RBD poco después de convertirse en madre y respondió cómo le hará para cumplir con sus fans al mismo tiempo que su vida dará un nuevo giro con el nacimiento de su bebé.

Fue ahí cuando la también actriz confesó que está desbordada de muchas emociones y a la vez está viviendo al máximo esta faceta para la cual se sigue preparando en varios aspectos.

“Es un momento muy especial, imagínate qué año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa y la verdad es que es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y súper afortunada“, comentó.

Señaló que es un proceso que está viviendo por primera vez y por lo mismo ha recibido el apoyo de mucha gente que la quiere, entre las cuales se encuentran sus amigas, Anahí y Dulce María, quienes ya son mamás y también la están acompañando a vivir esta etapa.

“El hecho de compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y mis amigas que ya tienen la experiencia me van ayudando y me van dando consejos y sugerencias”, explicó.

Por supuesto, destacó la ilusión con la que se está preparando para dar la bienvenida a su primer hijo y el papel tan importante que juegan todos sus seres queridos.

"Qué te puedo decir, estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de felicidad, de muchas ilusiones y por supuesto es todo un proceso personal que estoy descubriendo y experimentado por primera vez, pero acompañada de mucho amor, mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para dar estos pasos tan importantes", confesó la estrella de televisión, quien finalizó compartiendo que es un proceso de vida "muy hermoso" en el que está aprendiendo y conociéndose a sí misma en otra etapa totalmente nueva.

