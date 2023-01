Renuncia alcaldesa mexicana tras amenazas de muerte; estuvo 17 días en el cargo

La corrupción ha permeado tanto en México, que quienes no aceptan ser parte de ella se exponen a distintos peligros, incluso perder la vida, por eso algunos prefieren dejar los cargos públicos que ocupan para no exponerse ni aceptar los sobornos. Tal es el caso de Edna Yuridia del Carmen Medina Flores, quien fungía como alcaldesa de Santa María del Río, San Luis Potosí, aunque solo estuvo 17 días en dicho cargo.

Y es que de acuerdo a lo detallado por ella misma durante un video que publicó en su cuenta de Facebook, casi al ocupar el puesto le ofrecieron un soborno de cinco millones de pesos, los cuales rechazó, pero al hacerlo comenzó a ser amenazada de muerte, algo que no se limitó a ella sino que se hizo extensivo a su familia.

Ella rindió protesta como alcaldesa el pasado 5 de enero, cinco días después de que el alcalde Emmanuel Govea muriera en un accidente de tránsito cuando circulaba por una carretera y su camioneta salió del camino.

Medina Flores fungía como regidora de la población, por ello fue designada alcaldesa sustituta, pero las amenazas que recibió escalaron y de ser personales se extendieron a su familia, lo que para ella es lo “más preciado”, por lo que para salvaguardar la integridad propia y la de sus seres amados tomó la decisión de abandonar el cargo.

Durante el mensaje que dirigió a la población aseguró: “Soy madre y por mis hijos siempre saldré a dar la cara, y su amor incondicional vale más que cualquier cosa en este mundo; ningún puesto ni el salario más alto estarán por encima de ellos”.

En ese mismo tenor, pidió parar la campaña de desprestigio que hay en su contra, en contra de sus hijos y esposo, pues argumentó que el fin que querían ya lo obtuvieron.

Oposición a una construcción

Días antes de lanzar el mensaje de renuncia, Edna Yuridia del Carmen Medina Flores publicó, también en su cuenta de Facebook, que había recibido presiones para la construcción de una gasera y una gasolinería en la cabecera municipal.

Pero en las reuniones de cabildo expresó su rechazo a tales obras y argumentó que uno de los motivos fue que esas instalaciones implicarían el riesgo de una explosión cerca de tres primarias, una secundaria y una preparatoria.

Sin mencionar nombres, la ahora exalcaldesa de Santa María del Río afirmó que intentaron sobornar tanto al fallecido alcalde como a ella para autorizar esa obra, dijo, plagada de corrupción.

“Perdónenme porque esto ya se me salió de las manos, quiero que sepan que mi familia es lo más sagrado y no espero que lo entiendan pero pues así yo lo veo, solo espero que ustedes como pueblo no dejen que se lleve a cabo esa obra en el centro que pondrá en peligro la vida de los niños que asisten a los colegios aledaños”, indicó.

Medina advirtió que de seguir siendo presionada y amenazada, revelará los nombres de los involucrados, mediante una transmisión en vivo en la misma red social.

También te puede interesar:

– Asesinan a presidente municipal de Oaxaca que apenas iba a tomar el cargo.

– México registra 18 alcaldes ejecutados en el gobierno de López Obrador.