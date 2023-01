El Atlético de Madrid condena la pancarta y el muñeco de Vinicius Jr. colgado en un puente cerca de Valdebebas

El Atlético de Madrid “condena enérgicamente” la pancarta y el muñeco colgado de un puente de una carretera madrileña con la camiseta del futbolista del Real Madrid Vinicius, según explicaron a EFE fuentes del club rojiblanco, que insistió en que está “en contra de cualquier tipo de violencia e insulto”.

El Atlético de Madrid explicó que “siempre ha condenado y condena cualquier tipo de expresión violenta que altere la sana rivalidad en la ciudad entre las dos aficiones” y reiteró que está “en contra de cualquier tipo de violencia e insulto”.

❌ "Es LAMENTABLE e INDEFENDIBLE".



📰 "El ATLETI debería sacar un COMUNICADO diciendo que esto NO les REPRESENTA".



👏 @jotajordi13 y @juanma_rguez, tajantes tras las amenazas a Vinicius. #TodosSomosVini



👇 https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/EXZGd3KS9t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2023

En una carretera madrileña, según un vídeo difundido este jueves en las redes sociales, aparece una pancarta con la leyenda ‘Madrid odia al Real’ y un muñeco con la camiseta del Real Madrid de Vinicius colgado del puente. El Atlético de Madrid está tardando en sacar un comunicado condenando estos actos.



No puede ser que se llegue al límite de colgar un muñeco de Vinicius de un puente.



Estos no son aficionados al fútbol, son violentos y racistas. Asco. #TodosSomosVini pic.twitter.com/0j4TFZmmfc— Nácher (@JaviNacher7) January 26, 2023 Começaram novamente os crimes dos torcedores do Atleti contra o Vinicius Jr… pic.twitter.com/1ARl0upcl5— Fala, Santin 🐏 (@falasantin) January 26, 2023

Ya en el derbi de la primera vuelta, disputado el pasado 18 de septiembre, en las afueras del estadio Metropolitano, más de un centenar de ultras rojiblancos protagonizaron gritos racistas contra Vinicius. #Ahora| cánticos #Racistas en contra de #viniciusjr a las puertas del estadio #Metropolitano , aficionados del @Atleti gritan: 📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono". pic.twitter.com/bldYsjqVjN— RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) September 19, 2022

Este jueves, el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputan su partido de los cuartos de final de la Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu.

