Rodrigo Santoro compara su sesión de depilación para la película “300” con la de Steve Carell en “The-40-year-old-virgin”

Rodrigo Santoro se ha distinguido por ser muy comprometido al prepararse para los papeles que interpreta, pero hubo uno que requirió que le depilaran gran parte de su cuerpo. Se trata de Xerxes, el villano de la película de 2006 “300” y del cual habló recientemente.

En una entrevista para SiriusXM el actor brasileño relató su experiencia previa al rodaje de ese filme: “La descripción (de Xerxes) era de nueve pies de altura, la voz de un trueno y sin pelo, como un reptil o algo así. Sin pelo no sólo en la cabeza, sino en todo el cuerpo…aprendí muchas lecciones. En primer lugar, un gran respeto por las personas que depilan con cera sus cuerpos”.

Rodrigo visitó un lugar en Canadá en el que le dieron a elegir si quería la depilación con cera fría o caliente: “Dije: ‘OK, caliente’. Y luego la chica simplemente puso esa cosa en mi pecho, en todo, ya sabes, el costado, y cuando estaba a punto de preguntarle algo, simplemente lo arrancó de inmediato. Y nunca lo olvidaré. Me recordó esa película, “The 40-year-old virgin”, Steve Carrell, increíble. Y dije: ‘No, no, no. Para, para’. Ella trajo una toalla. La enrrolló y dijo: ‘Muerde’. Después lo hizo a la mitad de mi torso. Y dije: ‘Suficiente. Es suficiente. Muchísimas gracias. Ya aprendí. Voy a usar el rastrillo’. Y eso fue todo. Me rendí, porque era todo el cuerpo. No soy un tipo muy peludo, pero tengo pelo. Y fue muy doloroso”.

Rodrigo actualmente promociona la serie de Paramount+ “Wolf pack”, en la que comparte créditos con Sarah Michelle Gellar; hasta ahora dice que sólo en “300” ha trabajado con un equipo de personas que le ayudaran específicamente a que su cuerpo luciera perfecto: “Era el primero en llegar y el último en dejar el set”.

También te puede interesar:

-Retiran la nominación al Razzie para la actriz de 12 años Ryan Kiera Armstrong

-El hermano de Julian Sands hace declaraciones tras la desaparición del actor