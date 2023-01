Asaltante del Capitolio que admitió rociar con gas pimienta al oficial Brian Sicknick fue sentenciado a más de 6 años de prisión

Un asaltante que agredió a los agentes del orden con gas pimienta fuera del edificio del Capitolio de Estados Unidos durante el ataque del 6 de enero fue sentenciado a 80 meses de prisión el viernes con crédito por el tiempo cumplido.

Julian Khater de Somerset, Nueva Jersey, se declaró culpable en septiembre pasado de dos delitos graves de agredir, resistir o impedir a los oficiales con un arma peligrosa durante la insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Ha estado encarcelado desde el 14 de marzo de 2021.

Uno de los oficiales de los que Khater fue acusado de agredir, el oficial de policía del Capitolio Brian Sicknick, murió el día después del ataque.

El médico forense jefe de Washington, D.C. Francisco Díaz descubrió que Sicknick murió por causas naturales después de sufrir múltiples accidentes cerebrovasculares; Díaz le dijo a The Washington Post que “todo lo que sucedió jugó un papel en su condición”.

En la corte el viernes, la madre de Sicknick, Gladys Sicknick, le dijo a Khater: “Usted atacó a mi hijo como si fuera un animal. Usted es el animal, señor Khater…”

El papel de Khater en la insurrección

Khater viajó al Capitolio el 6 de enero con su ahora coacusado, George Pierre Tanios de Morgantown, West Virginia. Tanios había comprado dos botes de spray de pimienta y dos botes de spray para osos en algún momento antes de que los dos hombres llegaran a D.C., dijo el Departamento de Justicia.

“El video de vigilancia muestra a Khater metiendo la mano dentro de la mochila de Tanios y sacando uno de los botes de aerosol químico que habían llevado a Washington”, alega el memorando del gobierno previo a la sentencia, que describe a Khater como enojado, emocional y fuera de control.

Después de dirigirse al frente de la multitud en el lado oeste inferior del Capitolio, los fiscales dicen que Khater apuntó con el gas pimienta a una fila de oficiales.

“El ataque de Khater, junto con los ataques de cientos de otros alborotadores, resultó en el colapso de la línea policial”, escribió el gobierno, “la primera víctima de Khater fue el oficial de policía del Capitolio de los Estados Unidos, Brian Sicknick”.

El juez Hogan tuvo cuidado de señalar que no estaba sentenciando a Khater por la muerte de Sicknick, y enfatizó que ese cargo no estaba frente a él el viernes. Aún así, el juez dijo que no encontró excusa para las acciones de ese día.

Con información de NPR y CBS News

