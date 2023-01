James Rodríguez contó la vez que Rafa Benítez le dijo que no vería minutos por su edad: “Estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero gente joven”

James Rodríguez no tuvo buena relación con Rafael Benítez en dos equipos distintos. Primero se llevó mal con el entrenador español en el Real Madrid y la situación empeoró en el Everton de la Premier League.

El futbolista colombiano no tuvo buena época durante su estadía en el Bayern Múnich por lo que llegó al Everton en 2020. En esa temporada se encontró de nuevo con Rafa Benítez, quien desde el primer día lo sentenció a la banca por su edad.

“Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, con jerarquía y que corra, así que búscate club”, contó Rodríguez que le dijo Benítez en el primer día de pretemporada en 2020.

James también reveló durante una transmisión de Twitch de Ricardinho que le comunicó a su agente que le buscara un nuevo club porque sabía que el entrenador español iba a fracasar en el Everton como lo hizo en el Real Madrid.

“Yo le dije al gerente que ‘en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de futbol sé. Yo ya estuve con él (en Real Madrid) y es jodido. A los tres meses fuera y estaban últimos”, agregó.

Después del Everton, James terminó yendo a Qatar donde jugó con el Al Rayyan pensando en tener nivel para la Copa del Mundo.

“Me fui a Qatar porque en Everton, el entrenador no me quería y no iba quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo”, comentó.

El colombiano detalló que también tuvo un roce con el entrenador de la selección de Colombia en ese momento, Reinaldo Rueda. Al final Colombia se quedó fuera de Qatar 2022 tras no sumar victorias en los últimos partidos.

“Tuve un roce, no fue nada grave, pero no fui 6 partidos y en esos 6 hubiera podido hacer algo más. Fue muy injusto, pero en los últimos 4 partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien, pero sí me va a quedar eso siempre”, finalizó.

Lee también:

Brighton aparta del equipo al ecuatoriano Moisés Caicedo tras una posible llegada al Arsenal por $60 millones de dólares

Guillermo Ochoa es el portero con mayor cantidad de atajadas en las cinco grandes ligas de Europa

Rayados de Monterrey se imponen en su visita al Puebla y asaltan el liderato de la Liga MX