Qué signos del zodiaco tienen el peor sentido del humor

Si consideras que no naciste con la suerte de ser divertido o simpático podría ser culpa de las estrellas y es que, según la astrología, los signos del zodiaco determinan cómo es nuestro sentido del humor.

La personalidad astrológica influye en cómo expresamos las emociones y en general la forma en que percibimos la vida. Mientras algunos signos tienen un sentido del humor ligero y agradable, el humor de otros es negro y espinoso.

En el segundo grupo se ubican signos que ven la vida desde una perspectiva diferente, por lo que su manera de divertirse no entendida por todos. Esto quiere decir que, si bien muchos tienen el peor sentido del humor, para otros resultan ser extravagantes. Basados en un ranking de YourTango, te decimos qué signos poseen el peor sentido del humor.

Acuario es el signo más independiente del Zodiaco, por lo que no es sorpresa que su sentido del humor sea cerrado. No muestran emociones y son distantes a los sentimientos, por eso carecen de gracia para contar chistes, sin embargo, ven con humor las calamidades de la vida.

La personalidad de Capricornio es seria, no se ríen de los chistes e incluso piensan que son ridículos. La razón es que para este signo no es lógico reírse de las desgracias propias, mucho menos de las de terceras personas. Cuando no se toma la vida tan en serio puede relajarse y disfrutar un poco más de la diversión.

El humor de Cáncer es trágico porque usan las bromas para esconder sus emociones. Quizá ellos sienten que son divertidos, pero para los demás podrían ser insultantes y descarados.

A Tauro le desagradan las personas que se convierten en los bufones de la fiesta, por eso nunca lo verás tratando de llamar la atención con bromas y chistes. Sin embargo, su sentido del humor es involuntario, son divertidos sin proponérselo.

