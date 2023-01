Sin sostén, Malillany Marín mueve sus caderas al modelar un enterizo con gran abertura

Malillany Marín ha sacado su faceta de modelo, y lo dejó ver en un video publicado en Instagram en el que aparece caminando sensualmente y usando un ajustado enterizo cuya abertura reveló que no llevaba sostén. Todo fue durante una sesión de fotos para la revista Tendence México.

Antes de hacer un largo viaje por Europa la bella actriz cubana no olvidó acudir al gimnasio, y desde ahí posó para unas selfies; durante su estancia en Venecia se dejó ver a bordo de una góndola, usando un elegante vestido negro.

Malillany obtuvo más de 11,000 likes en Instagram gracias a un clip en el que aparece usando ajustados leggings deportivos y luciendo su retaguardia mientras se sienta en un columpio. El mensaje que escribió junto al post fue: “Tu niño interior lo tiene todo, lo cree todo, lo espera todo y es el único guardián digno de tu corazón. Por favor, no crezcas”. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

