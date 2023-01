Vanesa Leiro, cantante de ‘Enamorándonos’, abre su corazón: Revela detalles de su ausencia y comparte su nuevo proyecto

Vanesa Leiro, ‘La Leiro’, para quienes conocen solo su parte artística, es la cantante de ‘Enamorándonos USA’. Hace unos meses, dejamos de verla en el show y el público se alarmó. Luego regresó, sin dar detalles.

En una entrevista exclusiva, en donde abre su corazón, Vanesa revela los detalles de su ausencia, cuenta el amor y la herida que le provocó ser una niña adoptada, el reencuentro con su familia biológica, la incondicionalidad de sus padres de corazón. Confiesa que murió para volver a nacer, y en este nacimiento crea su nuevo proyecto: ‘Bailando las Emociones’. A continuación, una entrevista que te sacará lágrimas y te harás sonreír de amor.

Vanesa Leiro ‘La Leiro’ cantante de ‘Enamorándonos USA’. Foto: La Leiro

-Te vemos todas las noches en ‘Enamorándonos’ cantando, además eres actriz, bailarina, comenzaste en esta carrera desde muy pequeña en Argentina y te fuiste desarrollando y terminaste en Estados Unidos ¿cómo llegas al show?

Vanesa Leiro: Fue como el primer encuentro nuevamente con esta parte artística mía… Me fui de Argentina, más o menos en el 2013, pasé varios años sin estar en contacto con el arte, estuve viviendo un tiempo en New York, donde tuve que trabajar de todo, como todo inmigrante, y realmente me había hecho como bastante ajena a lo que era la música, la actuación y el baile.

Casualmente recibí, a través de mi expareja, que le tengo que dar las gracias, porque gracias a él también conocí este programa, y fue lo que me abrió las puertas en muchísimos aspectos y fue de gran crecimiento, así que él, en ese momento me comentó sobre la audición, me dijo que estaba buscando cantantes, músicos. Me acuerdo de que me fui tan enojada, de hecho, llamé a mamá y le dije: “Mami, fue la peor audición que yo hice en mi vida”. Yo era como un torbellino total, como muy intensa, entonces estaba como que no sé, no había sentido que había dado todo lo que yo podía dar. A la semana me dijeron que era la cantante del show, no me lo esperaba, pero realmente era algo que creo que estaba destinado a ser, así que luego de eso empecé a disfrutarlo, empecé a relajarme, y empecé a darle todo a el programa, en estos cuatro años.

–¿Qué es lo que más disfrutas de ‘Enamorándonos’?

Vanesa Leiro: Más allá de la música, es la enseñanza que me da todos los días en el convivir, el conocer a las personas que tengo todos los días, pero cada día desde una perspectiva diferente, haberme dado cuenta que han formado parte de momentos muy claves en mi vida, quizás más que la familia, porque realmente estoy solita acá con mi hijo, entonces en el día a día, en lo tangible, en el contacto, son las relaciones. Lo que más disfruté y disfruto todavía, es estar en contacto con la gente, no sólo la banda, sino el equipo, un abrazo, un momento antes del show, en donde estoy viendo a alguien y le puedes decir algo o alguien te pueda decir algo y te cambia el día creo que eso es súper importante.

-Te vemos cantando, y nos enamoramos nosotros de tu voz, pero ¿quién es Vanesa? ¿qué hay detrás de esa voz?

Vanesa Leiro: Voy a partir del punto en que sigo siendo una niña, en muchos aspectos de mi vida, obviamente ha sido un proceso duro crecer para mí, ha sido madurar, me imagino que para todo el mundo es duro, es tenaz, yo lo veo en mi hijo que ya está pasando otra etapa y es como que dice: ¿Dónde está la otra parte cuando iba al Day care y no tenía que estudiar?, como que cuando uno va evolucionando, va creciendo, hay pequeñas capas de uno que se van como soldado.

El crecer es doloroso a veces, Vanesa ha estado en este tiempo sanando muchísimas cosas, soy una persona que realmente me dedico tiempo para mí, era lo que no hacía antes, quizás por falta de conciencia o por falta de trabajo interno, realmente era como trabaja y descansas cuando te mueres, toda esa idea, como de palazo, palazo, palazo hasta que la vida misma me llegó a mí como a decir, bájale un poco… A veces la vida, a través de enfermedades o situaciones me decía, pará, bájale un poco y plantéate realmente ¿qué es lo que es realmente de valor para vos? o sea ¿qué cosas tienen valor para vos en tu vida?…

Vanesa Leiro ‘La Leiro’ cantante de ‘Enamorándonos USA’. Foto: La Leiro

Soy una persona muy empática, muy amorosa, muy profunda, súper profunda, y cada vez me meto más allí, pero considero que realmente es ahí donde me siento en paz, es ahí donde me siento más auténtica, esa es la forma en la que realmente quiero contribuir al mundo, desde una honestidad, desde el ser y esto para adherirlo y con una connotación muy positiva, pero ‘Enamorándonos’, sacó lo bueno y lo malo que tenía adentro, fue el escenario donde yo pude sacar lo bueno y lo malo cada vez que yo me subía y cantaba una canción, donde había que ponerle rabia, la rabia salía, yo aprovechaba para drenar mucho ahí con todo lo que me estaba pasando, cuando había una canción muy emocional es como el canal realmente en el que yo puedo interpretar las emociones entonces sí, un cúmulo de cosas es Vanesa, como todos.

-Hablas de que en este momento pudiste encontrar un equilibrio o lo más cercano al equilibrio, ¿qué fue lo que te hizo el click?

Vanesa Leiro: Fue darme cuenta que necesitaba un cambio, que de pronto no había parado, creo que en mi vida nunca había hecho una pausa, desde que llegué a este país, que es un salto bastante cuántico en la historia mía, y la de todos, me pasé casi 9 años así, y sé que la gente se puede pasar toda una vida, y no se da cuenta… Llega un punto que estaba tan atosigada de tanta información, de tantas cosas, veía tanto desequilibrio en mi vida, en muchas áreas, conflictos que por supuesto venían internamente conmigo, pero se manifestaban afuera, lo que está dentro, está afuera, un momento oscuro, la respiración súper atrancada, y la única vía era sí, el show, bailar, cantar, ponerme oufits, inventar…

Vanessa Leiro, cantante de ‘Enamorándonos’. Foto: Enamorándonos USA

Había todavía un vacío, había algo que no terminaba como de entender, y me he dado cuenta de que realmente era eso, era como que no me había dado la pausa de escucharme, de atenderme, de nutrirme, de conocer realmente ¿Quién es Vanesa en ese momento, en ese momento? ¿quién soy?… Y cuando dije, quiero un cambio, la vida, me hizo: “¿Ok, quieres un cambio?” … Literalmente me tuve que ir del show, me tuve que ir del país, tuve que dejarlo todo, y me tuve que ir 3 meses a Europa, de un momento a otro. La vida es realmente muy precisa y más con lo que pedimos, el poder de la palabra, la intención de la palabra es muy fuerte, y muchas veces queremos cambios, pero cuando vienen, nos aferramos mucho a donde estamos, no queremos soltar el control, eso es lo que hace que obviamente la resistencia sea lo que nos frena, lo que nos cansa y es lo que me pasaba entonces.

El primer paso fue, como que quiero un cambio, y de ahí a la persona que soy ahora, que esto me tomó y estoy en el comienzo, en los ‘baby step’, pero me hizo ir adentro, me hizo trabajarme internamente, me hizo revaluar muchísimo el concepto de valor, de lo que es valor para mí, de lo que valgo yo, también de poner límites, de cambiar de verdad, mis hábitos completamente, de mi forma de vestir, mi look, todo porque se ve de afuera también.

-¿Qué pasó cuando pides ese cambio y la vida te lo da y el mundo se vuelve de cabeza de algún modo y tienes que salir como corriendo del país?

Vanesa Leiro: Eso fue Urano en Tauro, era el cambio radical en mi signo… Al principio hubo mucha resistencia de mi parte, hubo mucho llanto, cómo me voy a ir de este país, tengo casi 9 años que estoy acá, que nunca salí, dejar a mi hijo, porque no me lo podía llevar, dejar mi apartamento en 2 semanas, tener que vender todo y dejarlo, porque no sabía cuándo volvía. Pero, por otro lado, me estaban esperando mis padres, mi familia, que es lo que realmente a mí en estos años, en el sentido de pertenencia de familia y hogar me ha hecho mucha falta, aparte de que yo he hecho mi familia con mi hijo, esa parte creo que nos hace mucha falta… Hasta el último día, que me subí al avión, hasta que llegué allá, uno aterriza físicamente pero tu mente todavía está como divagando, y está en todos esos cambios, tan rápidos con 2 semanas, fue muy rápido.

Vanesa Leiro ‘La Leiro’ cantante de ‘Enamorándonos USA’ junto a su hijo. Foto: La Leiro

Cuando llegué allá me di cuenta de que este cambio así, no se trataba solamente de un ajuste legal, se trataba de un retiro espiritual muy fuerte para mí, de esta pausa de, ok ahora es tiempo para vos, no es tiempo para que, y es fuerte lo que voy a decir, pero lo digo, lo honro porque me lo permití y nunca dejé de sentir que era mala madre o buena madre, porque todas esas cosas se nos pasa por la cabeza y hay que decirlas, pero es como que la vida me dijo: “Mira, no es hora de que seas mamá ahora, de que estés ahí como lo estás siempre, y que seas la artista, que está todo el día ahí llamando la atención y brillando, es hora de que te concentres en conocerte, saber quién sos vos en este momento, de sanar todo lo que tienes adentro, y despreocuparte, y de soltar”… Y la vida me puso a soltarlo todo, y en soltar lo que te puedo decir que me encontré a mí misma, encontré todos esos traumas y esos miedos e inseguridades que venían de la infancia, saliera una herida muy grande con mi madre, con mi papá también yo tengo una historia muy bonita

–Hablas de esa historia bonita ¿A qué te refieres?

Vanesa Leiro: Yo soy adoptada, mi papá biológico está en Argentina, mi mamá ya no está, ellos realmente no podían en su momento proveer y darme todo lo que consideraron que podían darme en las circunstancias en las que estaban, y aquí aparece mi mamá y mi papá adoptivos en corazón. Ellos fueron quienes me criaron, mi mamá adoptiva me estuvo esperando durante mucho tiempo y mi mamá biológica fue como un acto de amor tan grande, un acto de amor que solo las mamás podemos entender hasta dónde llega el amor de una madre, ilimitado, no lo puedo imaginar, las mamás que están acá me van a entender, y me dio en adopción porque de verdad no tenían, yo creo que no tenía la capacidad emocional, ni la circunstancia como para darme todo lo que yo he aprendido y he tenido con mis padres.

Toda esa historia a mí, obviamente, me ha marcado porque nos marcan esas cosas, y siempre mi mamá me contó la verdad, siempre fue como “¿vos querés saber de dónde venís? ¿querés buscarlos?” … Y yo creo que no, estoy bien, a mí me quieren, yo estoy perfecta… Crecí con mucho amor, nunca me faltó nada, la verdad es que en la casa siempre fui el centro porque desde que era una peque, así era cantar y bailar a todos lados y eléctrica y super energética, y mi mamá siempre se llevó a las audiciones, de gira con mi mamá… Tuve una infancia hermosa, pero es lo que fui pateando, era esta situación, está herida mía de abandono. En el 2019 empieza a aparecer toda esta familia, mis hermanos, mi papá, cuando empecé ‘Enamorándonos’, es como que todo esto salió a relucir, había que trabajarlo, yo no estaba preparada y poquito a poco con herramientas, con constelación familiar, con terapia, con psicólogos, con un montón de cosas en un momento dije: “Ok, acá hay algo que hay que enfrentar”.

Vanesa Leiro ‘La Leiro’ cantante de ‘Enamorándonos USA’.

Porque esa parte, que yo no quería ver, lo veía reflejada en mi relaciones, no perduraban, como yo podía proyectar ciertos miedos que yo tenía no resueltos en las parejas, eso fue un trabajo duro, yo les agradezco mis 2 maestros espirituales, que fueron mis 2 parejas, que han tenido que vivir todo el proceso, uno cuando está dolido, y no sabe cómo resolver todo lo que tiene adentro, se la agarra con la persona que tiene enfrente, siempre les pido perdón, y les agradezco por haberme enseñado, y haberme aguantado todo esos momentos. De verdad que una historia bonita, porque de parte este renacimiento mío, en el momento en el que yo quise ponerle luz a esa oscuridad, a eso que he pateado durante mucho tiempo, empecé a dejar de compararme, empecé a dejar de mirar hacia afuera para que alguien me aceptara, me diera cariño, empecé a dejar de sentir que las personas me iban a abandonar, porque yo venía con una idea de abandono, un trabajo muy fuerte, pero entendí que soy digna de amor, que todos lo somos, que nunca me ha faltado eso, honro a mi mamá y siempre, de hecho mi casa está llena de plantas, en honor a ella, y es como que sanado ese aspecto de sentir que no merecedora del amor.

–¿La llegaste a conocer a ella?

Vanesa Leiro: No, no la llegué a conocer porque falleció hace como 6 años, pero yo por suerte cuando empiezo con todo este cambio, esta búsqueda de autodescubrimiento de mí misma, yo trabajo mucho con la energía, entonces hay unas conexiones y hay una forma de comunicarme que no tiene nada que ver con lo físico y con lo tangible, de hecho este proyecto que ya estoy ahí formándolo, es un proyecto semilla, pero que sé que es muy importante porque viene del corazón, me ha llevado a eso como a tener comunicaciones más allá de este plano, y es muy bonito porque en algún momento, todos nos vamos a reencontrar, y es bonito también entender a esas personas que ya no están en este plano, que igualmente uno puede tener comunicación, y puede honrarlo de muchas maneras.

-Hablamos mucho de tu proyecto ‘semilla’, ¿de qué se trata?

Vanesa Leiro: Este proyecto nace de una muerte simbólica, de una identidad que yo tenía antes realmente y el renacimiento de la persona que soy ahora, quién soy ahora es loco porque La Leiro era, de hecho me lo tatué porque sí, porque ha sido una experiencia y una etapa en mi vida que no quiero olvidar, que me ha marcado muchísimo, pero ahora es el proyecto se llama ‘Bailando Las Emociones’, este proyecto me tiene muy emocionada, me tiene muy conmovida, porque considero que es la manera más auténtica en la que yo puedo demostrar, compartir y aportar al colectivo. Durante mucho tiempo fue como estar bien ligada con la música y con la actuación y con el baile, pero sentía que faltaba como darle ese cierre o ese concepto de poder compartirlo a la gente, desde el lugar en que pueda ayudar, en que pueda compartir mi experiencia, que las personas se puedan abrir.

Vanessa Leiro, cantante de ‘Enamorándonos’. Foto: Enamorándonos USA

Son escenarios diferentes que voy a ir alternando, que voy a ir probando a medida de cómo me vaya sintiendo, pero tiene que ver muchísimo con música en vivo, con percusión, la música por supuesto tiene que estar ahí para la vibración, para sentir, moviendo… ‘Bailando Las Emociones’, es como lo dice el título, el proyecto es poder como activar todas estas cosas que tenemos por dentro, que a veces están como mutiladas o esto es para después, tengo muchas cosas que hacer y no puedo atenderme… Ese es el espacio que vamos a compartir para realmente sí escuchar, escuchar qué es lo que está pasando, qué partes del cuerpo pueden llegar a doler o en dónde sentimos que hay una emoción contraída, y empezar a nivelarlas a través de la danza, a través de, voy a empezar a funcionar un poquito desde la experiencia que yo tengo con capoeira, con la música afro, con yoga, y todo lo que tenga que ver con este mundo holístico espiritual, que tiene que ver muchísimo también con lecturas, van a haber otras personas también…

Es una asociación de personas, esto no lo voy a hacer sola, personas hermosas que se han ahora integrado en este proyecto tan bonito, que son especialistas, que aportan muchísimo a nivel creativo o visual, y de verdad ya tengo muchísimas ganas de darlo a conocer.

¿Qué le dices al público que hoy está descubriendo a esta nueva Vanesa, la que estaba escondida dentro de La Leiro?

Vanesa Leiro: Sencillamente que sentir es un regalo muy lindo no que tenemos los seres humanos, sentir la angustia, sentir el dolor, sentir la alegría, sentir la emoción por ver la felicidad de otros, a veces nos reservamos y como que nos limitamos a sentir, porque es siempre el deber ser, el deber ser por lo que fueron mis padres, el deber ser por lo que dice la sociedad, el deber ser por cómo me tengo que ver, y eso es un trecho muy largo, se nos hace cada vez más difícil sentir, lo que realmente yo quiero sentir, quién soy, cómo me siento yo, más allá de todo lo externo, como que apagar un poco eso, apagar el teléfono, apagar las luces, apagar todo, e ir para adentro… El mejor mensaje que podría dar es lo que a mí me ayudó, lo que a mí me transformó, y sigo en esto porque eso no se para, sigo en esta búsqueda, en este autodescubrimiento tan bonito.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

