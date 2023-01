Arqueólogos podrían haber descubierto la momia egipcia “más antigua” hasta la fecha

Egiptólogos han descubierto cuatro tumbas faraónicas y de una momia cerca de la capital, El Cairo, que contiene la que podría ser la momia más antigua y “completa” descubierta hasta ahora en el país, según informó el jefe del equipo de excavación.

La momia, de 4,300 años de antigüedad, fue hallada en el fondo de un pozo de 15 metros en un grupo de tumbas de la quinta y sexta dinastía –entre los años 2,500 y 2,100 antes de la era cristiana– descubiertas recientemente cerca de la Pirámide Escalonada de Saqqara, declaró la semana pasada a la prensa Zahi Hawass, director del equipo.

Prolific Egyptian archaeologist and former Minister of State for Antiquities Affairs, Dr. Zahi Hawass, has discovered the oldest and most intact mummy on record that does not belong to a royal.https://t.co/5zO0UyBYSo

— CairoScene (@CairoScene) January 29, 2023