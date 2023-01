“Fue el más difícil y el que peor jugamos”: Lionel Messi habla sobre la victoria de Argentina ante México en Qatar 2022

La Selección de México cayó en el Mundial Qatar 2022 ante el combinado de Lionel Messi, Argentina, conjunto que quedó campeón del torneo realizado en suelo qatarí hace más de un mes. Sin embargo, el astro del PSG habló sobre dicho duelo y admitió que este fue el cotejo más “difícil” para su equipo.

En entrevista para Urbana Play, la primera que otorga desde que la albiceleste se coronara en la Copa del Mundo, Messi habló sobre el duelo ante el Tri fue, incluso, el “peor” que jugaron los dirigidos por Lionel Scaloni en el Mundial que los sudamericanos acabaron por levantar.

“El partido con México fue el más difícil por todo lo que nos jugábamos y fue el que peor jugamos, porque había que ganar sí o sí y eso te hace jugar diferente”.

Recordemos que dicho partido Lionel Messi fue la llave que abrió la puerta para su equipo, pues fue él quien anotó el primer tanto del compromiso en el Estadio Lusail con un disparo desde fuera del área en el segundo tiempo.

Además, al 87 el segundo tanto de Argentina llegó autoría de Enzo Fernández al recibir un pase de Lionel Messi desde la parte izquierda que lo dejó con posibilidades de acomodarse y disparar con pierna derecha dentro del área. Un disparo imposible de atajar para Guillermo Ochoa.

Para finalizar, otro punto importante de dicha entrevista, es que Lionel Messi reveló que le hubiese encantado recibir la Copa del Mundo desde las manos de Diego Armando Maradona, leyenda de Argentina que falleció y no lo vio coronarse como monarca de la competencia.

“Me hubiese gustado que me entregue la copa. Si hubiese estado, me la hubiese entregado él. Pero si no que todo esto, que vea Argentina campeón del mundo, con lo que él amaba la selección... Hubiese sido muy linda esa foto con Diego también”, declaró el capitán de la Selección de Argentina.

