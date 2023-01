“Somos campeones del mundo Zlatan”: ‘Kun’ Agüero respondió a Ibrahimovic tras su crítica a la Selección de Argentina

La Selección de Argentina ya tiene más de un mes como campeón del Mundo al coronarse en el Mundial Qatar 2022, pero su victoria y posterior celebración aún sigue dando de qué hablar, pues Zlatan Ibrahimovic lanzó su propias declaraciones sobre este tema. No obstante, Sergio ‘Kun’ Agüero no se quedó callado y le respondió al ariete del AC Milan.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina porque no van a ganar nada más”, indicó Zlatan en palabras para Radio France.

Por su parte, Agüero utilizó su canal en Twitch para responderle a Zlatan, en donde dijo que capaz estaba enojado porque Lionel Messi había ganado en el Mundial. Además, explicó como es que hay veces que se juega bien o mal, para así cerrar con una fuerte frase: “Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa“.

“Messi ganó, quizás eso te enoje, quizás te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo y que haya ganado el Mundial Argentina. Esto es fútbol. A veces se juega bien, a veces mal, a veces se juega bien siendo pillo adentro de la cancha. Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa“, cerró.

Pero esto no fue todo lo que dijo el exjugador del Manchester City y el FC Barcelona, pues enfatizó que también sintió que lo había criticado a él, pese a que nunca se vio ningún tipo de celebración pasada de tono, algo que si se vio con el Dibu Martínez, por ejemplo.

“Siento que también me tiraste a mí, porque yo estuve ahí y me siento parte“, destacó el exjugador de fútbol, quien también explicó como “es de muy de mala leche decir que no vamos a ganar más”.

También te puede interesar

–“Es un festejo que hizo Leo”: ‘Kun’ Agüero explica su celebración contra Ibai Llanos y adelanta que jugará la próxima fecha de la Kings League

–“Estoy para defenderte” Ibai Llanos defendería a Sergio ‘Kun’ Agüero ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras toda la polémica generada ante Lionel Messi

–A lo ‘Dibu’ Martínez: Kepa intentó distraer a Julián Álvarez antes de enfrentarse en un lanzamiento penal en Inglaterra

–Unai Emery habría pedido la salida de ‘Dibu’ Martínez debido a sus celebraciones tras quedar campeón en el Mundial Qatar 2022