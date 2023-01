“Es un festejo que hizo Leo”: ‘Kun’ Agüero explica su celebración contra Ibai Llanos y adelanta que jugará la próxima fecha de la Kings League

Una nueva jornada de la famosa Kings League llegó este domingo a nuestras vidas y en dicha fecha el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero dio la sorpresa al ser el jugador incógnito de su propio club, algo que le dio la oportunidad al exManchester City y FC Barcelona a anotar un tanto en el juego disputado en el suelo español.

Dicho gol terminó con la celebración realizada por Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 con dedicatoria especial a su amigo, el streamer Ibai Llanos, y tras el festejo, el ‘Kun’ habló sobre dicha manera de festejar.

“Es un festejo que hizo Leo y bueno, me hizo acordar que Ibai es parecido a Van Gaal. Las bromas no le gustan, pero está todo bien con Ibai”, explicó el ex jugador del Barcelona tras el juego.

El gol llegó luego de que Agüero tomara la esférica afuera del área y tras no dudar le pegó al arco, cualidad que demostró que su calidad sigue intacta a pesar de la inactividad tras retirarse del fútbol hace más de un año por un problema cardíaco.

De hecho, pese a estar más de un año fuera de acción, el argentino no dudo y dio a conocer que en la cuarta fecha de este torneo creado por Gerard Pique estará.

“Voy a estar en la cuarta fecha. Quiero jugar”. Para cerrar la noche, Sergio se dio un último abrazo con el streamer español y lo felicitó por la victoria. “El tema es que es un lugar cerrado y cuesta mucho recuperarse. Hay que adaptarse al nivel. Voy a jugar la semana que viene. Le di mi canal al Joker… ¿1.1 millón de personas nos vieron?. ¡Tremendo!”, concluyó totalmente exhausto el exjugador de fútbol profesional.

