Irina Baeva luce su retaguardia al posar de espaldas, usando ajustados leggings deportivos

Irina Baeva ha dado una sorpresa a sus fans, al publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece de espaldas y luciendo su retaguardia al usar un conjunto deportivo de top y leggings de la firma que promociona desde hace tiempo.

La bella actriz rusa de 30 años también lució su espectacular figura en una serie de imágenes que la muestran de vacaciones en Quintana Roo y a bordo de un yate, usando un traje de baño negro de corte alto. Posteriormente disfrutó de un coctel y de paso modeló un microbikini de hilos rojo.

Aunque desde hace meses existen rumores sobre una separación de Irina y su pareja Gabriel Soto ella compartió en esa red social una foto que los muestra a ambos paseando por el mar. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones acerca de un rompimiento en su relación. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

