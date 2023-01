Shakira y Piqué dejan las peleas por el cumpleaños de su hijo menor

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, han sido noticia en los últimos días por temas polémicos.

La artista sacó una canción junto al DJ argentino Bizarrap, en la que, de principio a fin, su letra es todo un ataque para su exesposo.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio”, “Cuando más te necesitaba diste tu peor versión”, “yo no vuelvo, no quiero otra decepción”, “entendí que no es culpa mía que te critique, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”son parte de la letra de esa última cinta.

Por ende, y al ser ambos tan mediáticos, no han podido escapar del ojo del huracán, están en boca del mundo entero.

Sin embargo, todas sus peleas han quedado a un lado por el cumpleaños del hijo menor, Sasha, de esta expareja.

Esta tregua no se vio la semana pasada cuando Milan, el hijo mayor de ambos, cumplió 10 años de edad.

Sin embargo, esta semana los niños le tocaban a la cantante, así que, fue el propio Piqué el que los recogió a primera hora de la mañana para llevarlos a casa de los abuelos paternos, que no viven muy lejos de donde vive Shakira.

Luego, en la casa de la colombiana se han visto algunos movimientos de preparativos para la fiesta del menor de los Piqué, se pudo observar un gran pastel de cumpleaños y un equipo de entretenimiento incluido.

Se pudo observar a una empleada de una compañía especializada endulces, que llevaba una tarta clásica para este tipo de cumpleaños. Luego aparecían tres personas que formaban parte del mencionado equipo de entretenimiento.

No parece haber faltado ningún detalle, tal cual como pasó con el cumpleaños del hijo mayor hace apenas unas semanas, para que el evento se desarrollara de la mejor manera.

Hay que recordar que la propiedad en donde vive la cantante colombiana pertenece a medias l futbolista español, hasta que se confirme su posible venta.

Los padres de Gerard, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, se han dejado ver frente a los reporteros gráficos que se encuentran en la zona.

Hay que recordar que ellos viven justo al lado de Shakira. Una parte de la reciente canción de la colombiana, le recriminaba a Piqué que “me dejaste de vecina a la suegra”.

Entre los invitados que acudieron a la celebración, estaban los dos hijos del jugador de baloncesto Kyle Kuric y su mujer, Arshan y Arsalan, que tienen una edad similar a la de Sasha.

