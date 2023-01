“Amo esta ciudad” David Beckham paseó por la Ciudad de México y se encontró a Henry Martín

David Beckham, el exfutbolista inglés y ahora copropietario del Inter de Miami de la MLS regresó a México y compartió con gran alegría varias de las imágenes que atestiguan su visita al país azteca, incluyendo una con el ídolo americanista Henry Martín.

En su cuenta oficial de Instagram, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid, subió varias publicaciones, en una de ellas da los “buenos días” asomando la cara desde la ventana de un edificio en el Centro Histórico y mostrando de fondo una de las calles del corazón de la Ciudad de México.

“Qué bueno es estar de regreso en México. Wow, amo esta ciudad” escribió junto a tres emojis de corazones, uno verde, otro blanco y uno rojo, formando así la bandera tricolor.

En otra de las publicaciones, Beckham aparece dominando un balón en lo alto de un rascacielos. La toma la hizo con un dron que captó el fondo en casi 360 grados, por lo que se aprecia el paisaje de parte de la ciudad, mientras el futbolista juega con el balón y sostiene el control remoto del dispositivo con una mano.

“Estoy dando vuetas, qué ciudad tan hermosa”, expresó en el posteo.

Además de esto, en las historias de Instagram, el exdelantero compartió más fotos de su viaje, con detalles que no podían faltar, como la comida mexicana. En este caso se aprecia el comal gigante sobre el que se preparan alimentos con base de maíz azul, como los tradicionales sopes y quesadillas. En otra imagen se ven las salsas que estaba a punto de degustar, una clásica de pico de gallo, con jitomate, cebolla y chile, y otra de guacamole; Beckham también mostró un tazón que tenía a su disposición, con insectos (aparentemente hormigas chicatanas) para ponerle más sabor a los platillos típicos del país.

Su encuentro con Henry Martín

David Beckham también compartió una foto en la que posó al lado de Henry Martín, delantero del Club América y actual líder de goleo individual del Torneo Clausura 2023.

“Sólo pasando el rato en la Ciudad de México”, escribió en la foto donde aparece abrazando a Henry Martín, a quien etiquetó en la misma.

Ante esto, algunos de los aficionados azulcremas bromearon con que la causa real de su visita era pedir “chamba” como próximo DT de las Águilas.

Por su parte, Henry Martín compartió desde su cuenta personal un “detrás de cámaras” de la imagen, donde relata que esto sucedió en un evento de la marca Adidas, a la que le agradeció por darle la oportunidad de conocer a uno de sus grandes ídolos. View this post on Instagram A post shared by Henry Martin (@henrymartinm)

También puede interesarte:

El golazo de Luis Chávez es el favorito de David Beckham de todo el Mundial de Qatar 2022

Henry Martín se consagra como ídolo en el América al marcar triplete y darle a las Águilas su primera victoria en el Clausura 2023

Henry Martín acaba con el debate y él será quien lleve el gafete de capitán en el América