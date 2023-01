El futbolista brasileño Hulk perdió casi seis kilos luego de disputar un partido (Video)

Luego de disputar un partido con el Atlético Mineiro en Brasil, el reconocido delantero Hulk perdió casi seis kilogramos en los 90 minutos que jugó debido a las altas temperaturas. La noticia fue compartida por las redes sociales del equipo a través de un video donde exponen el peso del delantero antes del encuentro y después.

Inicialmente, Hulk pesaba 97.6 kilos, pero tras el duelo ante Tombense FC, quedó con 91.9 en la balanza. Un déficit de caso seis kg. “¿Corrió mucho durante el juego? ¡El hombre es una máquina en el campo!”, escribió Atlético Mineiro en Twitter donde subieron el clip que ya superó el millón de reproducciones.

🔙 Hulk antes do jogo: 97,6 kg

🔜 Hulk depois do jogo: 91,9 kg



😅 Será que ele correu muito durante o jogo? O homem é uma máquina em campo! 💪 pic.twitter.com/RtMs3DGRMK — Atlético (@Atletico) January 30, 2023

Durante ese partido, disputado el pasado domingo al mediodía, Hulk fue una de las figuras en la victoria de su equipo 1-2. La ex figura del Zenit de Rusia dio una asistencia en el primer tanto y anotó el de la victoria.

¿Por qué perdió tanto peso?

De acuerdo a una explicación que data del 2021 por parte del fisioterapeuta Roberto Chiari, el sudor del jugador sería la clave de todo este fenómeno. “Suda mucho, eso no quiere decir que sea malo, de hecho el deportista que suda mucho usa el mecanismo más eficiente para disipar su calor corporal, que es a través del sudor”.

“Este sudor, cuando se evapora, hace que el deportista pierda calor corporal de forma más eficiente. Entonces, perder muchos kilos deshidratando a través del sudor no es un problema, solo requiere que prestemos más atención a la hidratación de este deportista. Nuestra masajista tiene que estar al borde del campo todo el tiempo con un agua isotónica para él”, explicaba en su momento.

Sin embargo, esto no es la primera vez que ocurre y Hulk estaría acostumbrado, ya que en julio de 2022 también perdió seis kilos en un partido ante Flamengo. Incluso para ese momento ofreció declaraciones públicas sobre este asunto.

“Este fue el partido que más me deshidraté. Hoy perdí seis kilos. Estaba cansado. Empecé con 97 kilogramos y terminé con 91. Fue agotador (el antidoping). Estaba cansado. Me quedé allí durante cuatro horas, bebí 30 litros de agua, pero me costaba orinar. Finalmente, funcionó. Ahora es el momento de volver a casa”, aseguraba el brasileño.

Te puede interesar:

·Joey Bosa insultó a un fan en el partido entre Philadelphia Eagles y San Francisco 49ers (Video)

·Fan de Boca Juniors en Argentina quedó casi desnudo y clavado en un alambre de púas en pleno partido

·Karely Ruiz subió la temperatura con una candente foto vistiendo los colores del Real Madrid

**