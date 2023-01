Mujer en México es apuñalada 47 veces por su novio porque ella lo terminó y vive para contarlo, ahora exige justicia

El pasado 12 de octubre de 2022, la vida de Mya Villalobos Saldaña cambió para siempre, luego de que la joven de 17 años originaria del estado fronterizo de Chihuahua, fue atacada por su entonces pareja sentimental, identificado como Erick, quien la apuñaló 47 veces en todo el cuerpo, en venganza por haberlo terminado.

Según narró a medios nacionales, la joven narró cómo fie la agresión, “Le dije vámonos a mi casa ya no quiero andar contigo, me bajó del carro se baja él también, entonces yo salgo corriendo y él sale corriendo detrás de mí. Él me alcanza y yo pienso que él me va a abrazar, pero no directamente llega a atacarme con su navaja y pues ya no pude pararlo”.

Increíblemente, Mya Villalobos Saldaña sobrevivió, no sólo con marcas en su cuerpo de esas 47 heridas que su agresor le provocó, sino con secuelas que la acompañarán a lo largo de su vida, mientras Erik, un joven menor de 18 años que, por la edad, lleva su proceso en libertad.

El caso de Mya se hizo viral en redes sociales, luego de que, en su perfil de Facebook, compartiera los estragos que dejaron en ella las más de 40 puñaladas que recibió por parte de su agresor, quien, sin más, la dejó abandonada en un terreno baldío.

A tres meses dela ataque, la víctima de violencia propuso analizar la ley y que jóvenes que cometan delitos graves como éste sean sancionados y no queden en libertad.

“Ser menor de edad no le impidió darme 47 navajadas. Estoy buscando justicia y no solamente para mí sino para todas las víctimas y posibles víctimas porque esto no puede quedar impune es algo que me tiene aterrorizada, no puedo dormir tranquila, dependo de 8 medicamentos y no puede ser que él pueda hacer su vida como si no hubiera pasado como si nada y yo aquí no pasándola nada bien la verdad,” señaló.

El agresor, también de 17 años de edad, recibió en primera instancia una medida cautelar para que fuera ingresado al Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores de la Ciudad de Chihuahua.

Sin embargo, pese a esto, un mes después un juez modificó dicha sentencia y únicamente impuso medidas de restricción a Erick, quien se encuentra en libertad siendo juzgado en su casa.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que habría presentado un recurso de apelación por la modificación de la medida cautelar impuesta hacia Erick “N” y se presentó una reformulación de cargos por lesiones calificadas y violencia familiar.

Leer más:

¿Otro “Culiacanazo”? Miembros del CJNG impidieron la captura de un líder criminal

Una prisión en construcción terminó como campo de tiro para narcos en Jalisco

Ejército mexicano incautó más de 200 kilos de cocaína que eran transportados en cajas de plátano