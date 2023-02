Ninel Conde modela frente al espejo un minibikini de hilos rosado que deja a la vista sus exuberantes curvas

Al parecer Ninel Conde está dispuesta a seguir presumiendo sus curvas dentro de las redes sociales y en especial cuando utiliza diminutas vestimentas en las que deja muy poco a la imaginación de sus seguidores, tal como sucedió hace unos días cuando posó frente al espejo con un diminuto bikini rosado, momentos que fueron expuestos por ella misma.

Si de llamar la atención se trata la cantante mexicana conocida como “el bombón asesino” es toda una experta, pero no solo arriba de los escenarios musicales en los que se presenta, con los numerosos escándalos que protagoniza por sus fallidas relaciones sentimentales, o bien, la desgastante batalla legal que sostuvo por varios años con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel.

Sin embargo, también ha logrado arrancar suspiros y miradas por su belleza física caracterizada por una silueta perfecta que presume en cada oportunidad que se le presenta en redes sociales, siendo este último uno de los escaparates preferidos para lucirse y compartir inspiradores mensajes en los que deja claro que la actitud positiva siempre es indispensable para salir adelante a pesar de los problemas.

Y un claro ejemplo de ello fue el acalorado video que publicó en las historias de su cuenta de Instagram en la que aparece modelando frente al espejo un mínimo bikini de hilos color rosa y delgadas tiras que rodearon su escultural silueta, dejando muy poco a la imaginación de sus admiradores.

Ninel Conde lució sus curvas con este arriesgado micro bikini colombiano y paralizó a todo Instagram 👙🔥 pic.twitter.com/65hXy2nNM1 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 30, 2023

La grabación de unos cuantos segundos que fue retomada por otras redes sociales como Twitter, la también actriz se disculpó por ausentarse algunos días, pero ya estaba a punto de ir a tomar el sol para después regresar al gimnasio y seguir entrenando.

Aunque solo se trató de unos cuantos segundos, la también actriz confirmó que a sus 46 años goza de una de las figuras más espectaculares del medio artístico.

Cabe señalar que no solo es capaz de elevar la temperatura con las diminutas prendas, ya que poco después reapareció nuevamente frente al espejo, pero ahora modelando un sensual atuendo de top y pantalón que dejó al descubierto sus caderas.

Además, la modelo que ha ganado popularidad en meses recientes dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans también compartió un mensaje dedicado a quienes pasan por algún momento complicado.

“Dios nos pone pruebas, sabe que podemos con todo y por eso debemos dar gracias por cada oportunidad, por cada decisión bien tomada y por todos los caminos que nos abre”, se lee en la grabación que ya supera las 700 mil reproducciones. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

