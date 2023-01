Ninel Conde recibe fuertes críticas tras posar con un perrito pintado de amarillo como Pikachú

Ninel Conde no se cansa de llamar la atención dentro de las redes sociales, pero a diferencia de las ocasiones anteriores en las que apareció con atrevidos posados y diminutas vestimentas, recientemente dio de qué hablar tras haber compartido una fotografía en la que expuso su amor por las mascotas, una de ellos pintada de color amarillo como Pikachú, lo que provocó que fuera señalada por fomentar la crueldad animal.

No cabe duda que la cantante mexicana conocida como “el bombón asesino” es toda una experta a la hora de generar controversias, pero no solo en cuanto a su vida sentimental por sus fallidas relaciones o la batalla legal que mantuvo por varios años con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, con quien en días pasados finalmente logró llegar a un acuerdo por el bien del pequeño, sino que también ha logrado destacar por su belleza y silueta perfecta que constantemente roba miradas.

Sin embargo, en esta ocasión la sensual actriz y cantante mexicana fue blanco de fuertes críticas por presuntamente haber apoyado el maltrato animal, pues compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que apareció posando con su perrita de Pomerania llamada “Bella”, a quien presentó con otro ejemplar de la misma raza, pero este último pintado de color amarillo como Picachú, personaje de caricatura Pokémon, que es famoso en Miami, Florida y responde al nombre de Zaza.

Aunque el tierno perrito no le pertenece y únicamente posó con él, la también actriz de 46 años fue blanco de las críticas dentro de las redes sociales, en donde los usuarios la señalaron por supuestamente fomentar la crueldad en contra de los animales argumentando que la pintura utilizada puede causar graves daños en la piel de las mascotas.

La controversia continuó luego de que compartiera un video en el perfil de Instagram dedicado a su mascota en donde aseguró que fue “amor a primera vista”, por lo que Zaza sería el futuro “novio” de Bella.

Como era de esperarse, la molestia de algunos fans fue reflejada nuevamente en la sección de comentarios, en donde dejaron algunos emojis con gestos de enojo. View this post on Instagram A post shared by BellaConde (@princessbellaconde)

