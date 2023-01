Ninel Conde presume abdomen de acero mientras se graba frente al espejo

Ninel Conde está causando revuelo en redes sociales por mostrar su ejercitada silueta con bikinis pequeñitos y otro tipo de prendas que realzan su belleza, pero también es toda una experta a la hora en elevar la temperatura mientras revela sus secretos para lucir un cuerazo de infarto, pues de acuerdo con sus recientes publicaciones de Instagram, la actividad física es muy importante en su vida diaria, tanto que inclusive cuando no tiene ganas de entrenar hace lo posible para mantenerse de buen ánimo.

Y es que, al parecer ya es costumbre para “El Bombón Asesino” exponer su ejercitada silueta desde el gimnasio, en donde además de pulir su figura, la constante actividad también le ayuda a mantener una actitud positiva.

Posando frente al espejo y con unos ajustados leggins marrón y un top blanco, fue como la actriz y cantante mexicana presumió su abdomen de acero en una breve grabación que atrajo todas las miradas.

“Hoy estaba un poco desmotivada, pero con más razón vine a hacer algo bueno por mí”, escribió en una de sus historias de Instagram que fue retomada por otras redes sociales y que está causado revuelo.

Pero compartir detalles de los proyectos en los que participa y exponer el estilo de vida que la ha llevado a tener uno de los cuerpos más espectaculares entre las famosas ya es una actividad que disfruta compartir prácticamente todos los días, por lo que en otra serie de videos también apareció realizando varios ejercicios con ayuda de pesas asegurando que “los límites los pones tú”, por lo que el secreto es mantener “constancia, disciplina y mucho amor propio”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Cabe destacar que Ninel Conde no olvida su faceta de empresaria, por lo que también aprovecha su popularidad para promocionar algunos productos que ella misma utiliza para bajar de peso y mantenerse en forma. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Asimismo, aprovecha los constantes viajes que realiza para llamar la atención con todo tipo de prendas, desde elegantes vestidos, ropa deportiva o trajes de baño que apenas cubren lo indispensable. Así fue como nuevamente dio de qué hablar durante un paseo en yate por Miami, Florida, en donde se lució con un bikini rosado que dejó con la boca abierta a más de uno. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

