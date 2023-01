Yanet García, “la chica del clima”, posa junto a la ventana luciendo su retaguardia con mínima lencería

Yanet García elevó la temperatura dentro de las redes sociales con una atrevida fotografía en la que una vez más presumió su torneada retaguardia mientras posa en mínima lencería.

“La chica del clima” se olvidó por un momento de los diminutos bikinis para lucirse nuevamente con atrevidas prendas de lencería con las que constantemente recibe halagos por parte de sus seguidores, y fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la modelo cautivó posando con una seductora prenda que paralizó el corazón de más de uno.

Tal como ha sucedido en otras ocasiones, la también actriz originaria de Monterrey, Nuevo León, dio la espalda a la cámara para compartir una probadita de lo que podrán disfrutar dentro de su página de OnlyFans. Vistiendo un conjunto de lencería color uva y posando junto a la ventana, fue como terminó provocando miles de reacciones.

Pero la acalorada imagen también fue aprovechada para motivar a sus admiradores para que sigan luchando por sus sueños pese a lo complicado que puede parecer, pues con el mensaje: “El trabajo duro vale la pena“, dejó claro que todo lo que ha conseguido es el resultado de su dedicación, esfuerzo y compromiso.

Tras revelar esta breve muestra de su exuberante belleza, Yanet García utilizó el mismo perfil social para promocionar la plataforma Fitplan en la que ofrece un plan de entrenamiento personalizado y brinda consejos exclusivos para mantener los resultados logrados y así alcanzar nuevas metas, pues además de ser reconocida por su trabajo en la televisión y redes sociales, también está completamente capacitada para ello luego de lograr una certificación como health coach. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Cabe recordar que, además de llevar al límite su pasión por el mundo fitness con las sus exigentes jornadas de entrenamientos que realiza todos los días y un estilo de vida saludable, no se cansa de presumir que es gracias a ello como ha logrado obtener una silueta de infarto.

Y como un claro ejemplo se encuentra la breve grabación que publicó en las historias de Instagram, pero que también ha sido retomada por otras redes sociales en las que termina causando revuelo por mostrar su ejercitada retaguardia frente al espejo. Así se prepara Yanet García para el gym 🔥 pic.twitter.com/BMR3O9L4QV— Lo + viral (@VideosVirales69) January 30, 2023

También te puede interesar:

–Yanet García presume los resultados del gym frente al espejo con ajustados leggins

–“La chica del clima”, Yanet García, sale de la piscina luciendo por la espalda su revelador traje de baño

–Yanet García, “la chica del clima”, expone su bronceado y curvas perfectas con mínimo bikini neón