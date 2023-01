Yanet García presume los resultados del gym frente al espejo con ajustados leggins

Yanet García volvió a presumir su torneada retaguardia en un breve video que se colocó como uno de los favoritos para cerca de 15 millones de seguidores en Instagram.

“La chica del clima mexicana“, no deja de impactar a sus fanáticos de redes sociales con los tremendos destapes que continuamente protagoniza, pero la escultural silueta que ha logrado gracias a sus exigentes entrenamientos y un estilo de vida saludable le han permitido lucirse con prácticamente todo tipo de prendas que terminan deleitando la pupila de sus seguidores.

Es por ello que recientemente compartió un sensual video en el que permitió admirar los resultados de pasar varias horas en el gimnasio, y posando frente al espejo, ella misma se grabó mientras viste unos ajustados leggins verdes.

Pero como ya es costumbre en la mayoría de imágenes que comparte, una vez más dejó ver una de las partes de su cuerpo que más admiración causa, es decir, su torneada retaguardia, pues en esta ocasión la breve grabación se enfocó en ello.

La sensual toma que finalizó mostrando la vista panorámica desde su departamento en un rascacielos de Nueva York fue del agrado de miles de fanáticos que de inmediato reaccionaron con un corazón rojo en señal de aprobación, además de un millón de reproducciones y mensajes en los que confirmaron por qué Yanet García es una de las famosas con mejor cuerpo de la actualidad.

Y aunque la modelo nacida en Monterrey, Nuevo León disfruta presumir sus encantadoras curvas en diferentes escenarios, ya sea desde la piscina, frente al mar o simplemente mientras descansa, también complace a quienes la acompañan en su vida diaria, por lo que recientemente presumió un paseo por las calles de Nueva York, en donde lució sus estilizadas piernas con un minivestido negro, botas y abrigo en el mismo tono. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que, en otra arriesgada serie de fotografías la también actriz terminó elevando la temperatura posando con un ligero bikini azul metálico con el que nuevamente modeló de espaldas a la cámara para mostrar la ejercitada figura que posee a sus 32 años. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–“La chica del clima”, Yanet García, sale de la piscina luciendo por la espalda su revelador traje de baño

–Yanet García, “la chica del clima”, expone su bronceado y curvas perfectas con mínimo bikini neón

–“La chica del clima”, Yanet García, manda indirecta a su ex bailando con bikini de hilos a ritmo de Shakira