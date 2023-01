“La chica del clima”, Yanet García, sale de la piscina luciendo por la espalda su revelador traje de baño

Posando de espaldas a la cámara y con un diminuto traje de baño que permitió ver todas sus curvas, Yanet García se robó el corazón de miles de seguidores de Instagram.

Los continuos destapes que realiza dentro de las redes sociales la modelo mexicana conocida como “la chica del clima” siguen provocando todo tipo de reacciones, desde aquellos que la consideran una de las celebridades más bellas de la actualidad hasta aquellos que aseguran no es necesario enseñar tanto para llamar la atención.

Sin embargo, son mayoría aquellos que coindicen en que la nacida en Monterrey, Nuevo León, goza de un cuerpo espectacular tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable, es por ello que agradecen cada publicación que comparte.

Una de ellas fue la realizada recientemente a través de Instagram, en donde apareció posando de espaldas a la cámara, completamente mojada con un traje de baño de una sola pieza de delgadas líneas blancas y rojas que le ayudó a resaltar su torneada retaguardia, pues fue saliendo de la piscina como fue captada en esta ocasión.

Tal como ha sucedido anteriormente, la ex presentadora de televisión generó que miles de admiradores le hicieran llegar un piropo o calificaran la seductora postal con un corazón rojo en señal de aprobación, por lo en que en unas cuantas horas la publicación se convirtió en una de las favoritas de la galería.

Pero la también actriz no solo disfruta mostrar de más con los diminutos atuendos, pues también sabe llamar la atención con sus ya acostumbradas sesiones fotográficas que realiza mientras pasea por las calles de Nueva York, en donde actualmente reside.

Muestra de ellos fue la serie de imágenes que publicó en las que se le ve luciendo un vistoso abrigo y minivestido en color negro, mismo que combinó con unas medias que modeló ante la cámara; por supuesto, también apareció muy bien acompañada por su adorable mascota y fiel compañera.

A la serie de instantáneas se une otra más en la que recuperó su acalorado estilo, pero ahora para demostrar que es una fiel seguidora de la banda de pop mexicana RBD, que tras anunciar su regreso a los escenarios con una gira en 2023, no dudó en compartir unas imágenes en las que lució un diminuto atuendo alusivo a la agrupación con el que mostró ante la cámara sus torneadas curvas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

