“La chica del clima”, Yanet García, manda indirecta a su ex bailando con bikini de hilos a ritmo de Shakira

Tras el éxito que alcanzó Shakira con el lanzamiento de BZRP Music Session #53 en colaboración con Bizarrap algunas famosas no han dudado en expresar su apoyo e inclusive sentirse identificadas con alguna estrofa de la canción; este parece ser el caso de la modelo mexicana Yanet García, quien recurrió a sus redes sociales para pronunciarse al respecto pero con su peculiar estilo, pues también aprovechó para lucir tremendo cuerpazo con un minibikini de hilos que dejó a la vista su curvilínea silueta.

El tema del momento que ha logrado superar los 62 millones de escuchas en sus primeras 48 horas surgió como una “catarsis y un desahogo” dedicado a su ex pareja Gerard Piqué, según lo explicó la misma intérprete colombiana, seguirá dando de qué hablar en redes sociales y las celebridades no son la excepción.

Así fue como la modelo conocida como “La Chica del clima”, Yanet García, aprovechó el momento para reaccionar ante sus seguidores de Instagram con una serie de imágenes en las que se dejó ver luciendo tremendo cuerpazo mientras se broncea, pero al mismo tiempo lanzó unos cuantos dardos dedicados a su ex al mismo estilo de Shakira.

Y es que utilizando algunas frases de como “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh“, compartió la primera postal en la que aparece posando frente a la cámara con un bikini de hilos color rojo.

Mientras que, en un video, cautivó con un sexy baile a ritmo de Shakira y Bizarrap, nuevamente con el diminuto traje de baño que resaltó sus curvas.

Dicho tema podría resultar todo un himno para la regiomontana, pues recordemos que en 2021 confirmó que había regresado a la soltería y en marzo de 2022 destapó que se había sentido traicionada por su ex, Lewis Howes, quien inició un romance con la actriz Martha Higareda a los pocos días de que ellos terminaron, lo que generó una guerra de declaraciones entre ambas.

Es así como también apareció en las historias de su perfil social bailando frente al espejo, demostrando que esta nueva canción de Shakira le ha caído como anillo al dedo. Al ritmo de Shakira, Yanet Garcia eleva la temperatura en traje de baño pic.twitter.com/Pjc6SUFvmB— ShowMundial (@ShowmundialShow) January 12, 2023

Cabe mencionar que actualmente la ex presentadora del programa ‘Hoy’ se encuentra disfrutando al máximo su vida de soltera, y una prueba de ello fue la reveladora animación que compartió en el mismo perfil social, en donde apareció acostada boca abajo mientras toma el sol con otro bañador diminuto que ha dejado muy poco a la imaginación. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–“La chica del clima”, Yanet García, deja poco a la imaginación posando junto a la piscina con bikini de tiras

–En topless y con tanga de hilo Yanet García se graba metida en la tina

–Yanet García expone su torneada retaguardia con mínima lencería mientras come uvas para recibir el 2023