Julián Araujo complica su llegada al FC Barcelona por cuestión de segundos 

Lo que inicialmente parecía un rumor fue ganando mucha más fuerza con el pasar de los días. Julián Araujo sigue buscado por el FC Barcelona. El lateral mexicano tenía todo listo para marcharse al conjunto blaugrana, pero por cuestión de segundos está transacción se habría caído.

Según reporta el portal Sport, el vínculo entre el mexicano y el equipo español se retrasó y esto frustró la transacción. El medio señala que la inscripción de Julian Araujo llegó tarde por menos de un minuto.

Bajo estas circunstancias, ambos equipos podría apelar a la FIFA este caso. Al solo tratarse de varios segundos antes de que cerrara el mercado de traspasos, ambas instituciones buscarán la valides del fichaje para de una vez por todas oficializar el cambio.

The New Dani Alves is here 🔥💙❤️ pic.twitter.com/8DrY0c8vzF — Harrison✊🏼 (@_harrisonjr) February 1, 2023

¿Cuánto ofreció el FC Barcelona por Julián Araujo?

El joven futbolista mexicano llamó la atención del FC Barcelona y, puntualmente, de Rafa Márquez. Los reportes señalan que el conjunto español pagaría $2 millones de euros por el 50% del pase del azteca. Luego, en caso de que el mexicano se asiente el el club, la directiva pagaría otros $2 millones de dólares para quedarse con 40% más de la ficha de Araujo. En este sentido Los Ángeles Galaxy conservarían un 10% de la ficha de Araujo lo que les permitiría ganar dinero en futuras ventas. ➡️ @LAGalaxy and @FCBarcelona have reached an agreement for the 21-year-old fullback Julián Araujo on loan with a ~$7m purchase clause, per @tombogert pic.twitter.com/VIPHto2tNo— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 31, 2023

No está de más mencionar que las intenciones del club blaugrana es potenciar su equipo filial. Bajo estas circunstancias, Julian Araujo iría a los dominios de Rafa Márquez en el Barcelona B.

