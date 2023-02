La millonaria inversión del Chelsea con la que pudo haber comprado la plantilla de cualquier equipo de la Liga MX

El Chelsea FC volvió a dejar su huella en el mundo del mercado futbolístico. En el mercado invernal, el conjunto inglés botó la casa por la ventana. Con el último traspaso de Enzo Fernández, el club londinense superó los $350 millones de dólares invertidos en el mercado de traspasos de invierno. La inversión del Chelsea puede pagar equipos enteros de la Liga MX.

La Premier League sigue demostrando su poder económico en Europa. El Chelsea fue el encargado de hacer mucho ruido con sus contrataciones de mitad de temporada. El conjunto inglés realizó hasta ocho fichajes durante este periodo. João Félix fue el traspaso más económico por $11.9 millones de dólares.

¿Cuánto costaron los fichajes del Chelsea?

Enzo Fernandez, $120 millones de dólares.

Mykhaylo Mudryk, $86 millones de dólares.

Benoit Badiashil, $41 millones de dólares.



👀 Chelsea'nin devre arasındaki transferleri;



📌 Mykhaylo Mudryk

📌 Benoit Badiashile

📌 Noni Madueke

📌 Malo Gusto

📌 Andrey Santos

📌 David Datro Fofana

Noni Maduek, $38 millones de dólares.

Malo Gusto, $32 millones de dólares.



pic.twitter.com/en2CGyk1cy— TIGGZ (@TIGGZVids) January 27, 2023

Andrey Santos, $13,5 millones de dólares.



Chelsea have a new starlet on their hands 🌟 pic.twitter.com/CFlGskxZnm— LiveScore (@livescore) February 1, 2023

David Fofana, $13 millones de dólares.

Joao Félix (cesión), $12 millones de dólares.

¿Cuántos equipos de la Liga MX podría comprarse el Chelsea?

Según datos de Transfermarkt, la inversión del Chelsea FC sería más que suficiente para comprar a los cuatro equipos más caros de la Liga MX, es decir, a las Águilas del América ($78.4 millones de dólares), Tigres de la UANL ($76.9 millones de dólares), Rayados de Monterrey ($76.6 millones de dólares) y Chivas de Guadalajara ($73 millones de dólares). Incluso, al conjunto inglés aún le sobrarían unos $45 millones de dólares de su presupuesto gastado en traspasos. 🇨🇮 David Datro Fofana

🇫🇷 Benoit Badiashile

🇧🇷 Andrey Santos

🇵🇹 Joao Felix

🇺🇦 Mykhailo Mudryk

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Noni Madueke

🇦🇷 Enzo Fernandez



Which 3️⃣ players should be selected for Chelsea's #UCL squad, Blues? pic.twitter.com/kTuzHqVl67— Le_Grand045💙 (@dommyametiKE) February 1, 2023

