Nutrióloga pide una disculpa a Jorge Salinas y se niega a hablar con Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez no dejan de estar bajo el escrutinio público después de que la nutrióloga, Anna Paula Guerrero, no deja de hablar de la relación que sostuvo con el famoso actor.

De nueva cuenta la doctora, quien ha sido señalada por ser la supuesta amante de Salinas, reveló para la revista mexicana TV Notas, que quiere ponerle fin a toda la polémica originada por supuestamente ser la tercera en discordia en la relación del actor con Elizabeth Álvarez.

Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones es que la profesional de la salud está exigiendo una disculpa pública del famoso galán de telenovelas por todo el “ataque mediático” al que estuvo expuesta.

En esta charla, la nutrióloga volvió a relatar cómo fue que conoció al actor de “Mi corazón es tuyo” hace más de año y medio, y cómo fue su relación.

También reiteró que el actor le coqueteó en algunas ocasiones, pero ella siempre puso una línea, lo cual, supuestamente no era del agrado del histrión.

Respecto a las fotos que destaparon la supuesta infidelidad, Anna Paula aseguró que el actor fue quien la besó en la boca, pero detalló que era la primera vez que esto ocurría, además, aseguró que ella no fue responsable de planear este mediático caso.

“No fue algo que yo busqué, ninguna estrategia, ni nada de marketing, ni nada que yo haya arreglado con ningún paparazzi, yo no conozco a ningún paparazzi; de hecho, eso que hizo el señor, fue abuso de confianza”. ANNA PAULA, NUTRIÓLOGA

En otro momento de la entrevista, Anna Paula fue cuestionada sobre la posibilidad de ofrecerle disculpas a Elizabeth Álvarez.

Sin embargo, fue contundente al asegurar que no tiene motivos para hacerlo pues no fue ella quien buscó el beso, incluso, señaló que conoce a otras personas a las que Jorge Salinas “les ha robado un beso” por lo que no dudó en calificarlo como “coqueto”, además, considera que la única víctima en este caso fue ella, por lo que exige una disculpa pública.

“No, yo no tengo por qué disculparme con ella, ni con el señor Jorge, al contrario, yo espero una disculpa de su parte por el ataque mediático”. ANNA PAULA, NUTRIÓLOGA

Para finalizar, Anna Paula Guerrero Castillo señaló que afortunadamente su trabajo no se ha visto afectado por este escándalo, incluso, mencionó que su número de pacientes ha crecido.

Y para cerrar insinuó que toda esta controversia pudo haber sido orquestada por el propio Jorge Salinas con la intención de hacerse un poco de publicidad extra por su regreso estelar a la televisión como galán de telenovelas en la producción de Televisa llamada “Perdona nuestros pecados”, la cual se estrenó apenas el pasado lunes 30 de enero.

También te puede interesar: