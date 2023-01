Supuesta amante de Jorge Salinas arremete de nuevo contra el actor y vuelve a asegurar que sí se besaron | VIDEO

Jorge Salinas sigue viviendo un calvario después de que no cesan las acusaciones en su contra sobre una posible infidelidad a su esposa, Elizabeth Álvarez con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero.

Y fue justo ella quien le sigue echando leña al fuego, pues después de que Salinas rompiera el silencio y aclarara que no tiene nada que ver con la doctora, esta arremetió contra el famoso actor, tan sólo 24 horas después de estas declaraciones del actor.

“Como el señor Jorge Salinas dijo, sería mejor que se revelara el video para poder aclarar la situación. Al principio yo me vi sola en la situación, los medios también son nuevos para mí y mejor sería que se pudiera aclarar con el video”

Expuso Ana Paula para “Venga la Alegría”, en donde también la cuestionaron sobre los presuntos besos que se dio con el protagonista de “Fuego en la sangre”.

“Si el señor Jorge Salinas dice que no, pues está bien. Yo soy congruente con lo que digo, trato de ser congruente siempre y siempre me dirijo con la verdad, yo creo que es una característica que debe de ser siempre en una persona y eso es lo que yo digo”.

Pero eso no fue suficiente para los conductores, por lo que Horacio Villalobos insistió en que realmente sí hubo besos entre la nutrióloga y el famoso actor.

Finalmente, Anna Paula Guerrero-Castillo confirmó que hubo un beso más allá de la relación paciente médico y recalcó que a partir de ese momento no ha tenido contacto con el artista.