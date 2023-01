Anna Paula, supuesta amante de Jorge Salinas, asegura que el actor sí le coqueteo | VIDEO

Jorge Salinas sigue bajo los reflectores después de que salieran a la luz fotografías sobre una supuesta infidelidad con una Nutrióloga. Quien ahora rompió el silencio y habló de qué sí recibió coqueteos por parte del actor de “Mi corazón es tuyo”.

Tras revelarse que la persona en cuestión es Anna Paula Guerrero Castillo, quien fungía como nutrióloga del actor, decidió romper el silencio y dar la versión de las cosas en una charla con el reportero de espectáculos, Luis Magaña.

En el canal de YouTube del reportero mexicano, ha sido la propia doctora quien, durante esta plática, habló más abiertamente sobre la relación que sostuvo con el actor.

Y aprovechó para hablar de las acciones que la hicieron pensar en que Salinas podría tener otro tipo de intenciones de una relación más allá de lo profesional.

Al ser cuestionada por su vida sentimental, Anna Paula explicó: “No tenía pareja cuando lo conocí, después sí estaba saliendo con alguien, y sí como estuve saliendo con alguien como por creo que 10 meses, algo así más o menos”.

Acto seguido, Magaña le cuestionó sobre si en algún momento sintió alguna insinuación, coqueteo o flirteo por parte de Jorge, a lo que Guerrero Castillo inmediatamente replicó.

“Bueno, pues, gracias por la pregunta, sí, en ocasiones sí había como algún tipo de coqueteo, pero siempre me mantuve en una línea digamos lo más profesional posible, le comenté que yo tenía una pareja y que, pues él en cierto punto se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y mi profesionalismo”.

Ante la pregunta de Luis Magaña con relación a si durante su interacción con Salinas vivió un acercamiento físico por parte de Jorge que iba más allá de su relación, la doctora que es conocida por darse asesorías de nutrición al histrión fue muy clara.

Finalmente, Anna Paula recalcó que justamente Jorge Salinas fue quien le hizo saber que habían sido fotografiados por los amantes de la lente en esa ocasión.