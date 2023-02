Hunter Biden exige investigaciones en abierta contraofensiva contra sus enemigos del Partido Republicano

Los abogados de Hunter Biden pidieron el miércoles a varias agencias estatales y federales que investiguen al propietario de un taller de reparación de computadoras, a Rudy Giuliani y a varias figuras políticas republicanas que están involucradas en la difusión del contenido de su computadora portátil, alegando que cometieron violaciones informáticas y otros delitos en su esfuerzo por “armar” el contenido de esa computadora portátil contra su padre, el presidente Joe Biden, según CNN.

Las acusaciones, hechas en cartas al fiscal general de Delaware, la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y el IRS, marcan la primera vez que el hijo del presidente Joe Biden y su equipo legal reconocen públicamente que se suponía que sus datos personales se encontraban en una computadora portátil dejada en el taller de reparación de Delaware.

Sin embargo, su equipo legal dijo que estas nuevas acciones no equivalen a confirmar la narrativa de la computadora portátil que ha circulado a la derecha.

Las cartas enviadas señalan un claro cambio de estrategia por parte de Hunter Biden después de traer nuevos abogados para que lo ayuden a defenderse de una avalancha de ataques de los republicanos, que han tratado de utilizar sus luchas personales con las drogas y las investigaciones del Congreso sobre sus negocios para atacar al presidente.

Hunter Biden también se enfrenta a una investigación penal federal en curso que se centra en cuestiones fiscales y de otro tipo.

Además de las cartas a las agencias gubernamentales, los abogados de Hunter Biden enviaron una carta de cese y desistimiento a Fox News y al presentador de la cadena Tucker Carlson el miércoles, pidiendo la retractación de una historia transmitida en el programa de Carlson que el equipo de abogados dice que es falsa.

En los años transcurridos desde que la existencia de la computadora portátil se hizo pública por primera vez, Hunter Biden ha tratado de poner en duda la procedencia de su información personal que supuestamente proviene de la computadora portátil. Parece contener una gran cantidad de información que detalla, entre otras cosas, documentos comerciales, correos electrónicos y fotos, incluidos algunos materiales potencialmente lascivos.

“Podría haber una computadora portátil que me robaron”, dijo Hunter Biden en una entrevista de CBS de 2021 mientras promocionaba sus memorias. “Podría ser que me hackearon. Podría ser que fuera la… que fuera la inteligencia rusa. Podría ser que me la robaron”.

