Vucetich no considera que reducción de extranjeros afecte a Rayados de Monterrey

México cambió las reglas y ahora no se tendrá tantos extranjeros en juego, es por este motivo que algunos conjuntos deberá mover algunas piezas para así no faltar a esta nueva regla en lo que será el Apertura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Rayados de Monterrey no considera que este cambio le afecte a su conjunto.

Mediante a una rueda de prensa, Vucetich consideró que no le afectará, pues en Rayados había un programa preparado cuando en la Liga MX se jugaba con cuatro extranjeros, un nuevo muy pequeño y más limitado que en la actualidad.

“Hay cosas que se han peleado desde hace tiempo como reducir algún elemento más, no creo que nos afecte porque no hemos programado y preparado cuando había cuatro extranjeros, luego cinco y se empezó a abrir, uno se va adaptando a las circunstancias, se tendrán que ver los cambios par a seguir en la línea ascendente”, dijo en conferencia de prensa el mandamás del equipo regio.

Además, el estratega también demostró su apoyo con la intención de que el futbol mexicano exporte a más jugadores, no obstante, al mismo tiempo enfatizó que se deberá trabajar mucho para no solo formar jugadores que no den la talla, sino que deberán crear elementos de calidad.

“Para producir jugadores es cuestión de cualidades, trabajo, formación adecuada, factores que intervienen y poder exportar. Si se producen buenos jugadores se pueden exportar jugadores de buen nivel, pero si no hay calidad en nuestro balompié o no se forman esos jugadores seguimos teniendo esa carencia con diez o con cinco extranjeros, son cosas que se tienen que checar muy bien”, indicó Vucetich.

Extranjeros de Rayados de Monterrey en el Clausura 2023

En estos momentos, el equipo de Monterrey posee a nueve jugadores de su plantilla no nacidos en México, los cuales son:

Esteban Andrada, portero argentino, Sebastián Vegas, defensor chileno, Stefan Medina, lateral colombiano, Celso Ortiz, mediocampista paraguayo, Duvan Vergara, extremo colombiano, Joao Rojas, extremo ecuatoriano, Maximiliano Meza y Germán Berterame delanteros argentinos y Rodrigo Aguirre ariete uruguayo.

También te puede interesar

–Lesión de Isaac Brizuela: ¿Cuánto tiempo estará fuera de acción en las Chivas de Guadalajara tras su operación?

–Mikel Arriola niega la posibilidad que un dueño ‘mande’ en Liga MX

–“Clara-mente el refuerzo soy yo”: Pachuca hace oficial la llegada de Cristian Arango al ritmo de la Bizarrap Session de Shakira

–Amaury Vergara habría sido el encargado de proponer la reducción de extranjeros en la Liga MX