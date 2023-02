Alfredo Adame habla de su nueva pelea en la calle y asegura que él soltó “cuatro tubazos”

Luego de darse a conocer la más reciente trifulca protagonizada por Alfredo Adame, el actor decidió romper el silencio y poner sobre la mesa los detalles de la pelea callejera que lo llevaron a ser el blanco de críticas y burlas en redes sociales. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una rueda de prensa, el exconductor del programa ‘Hoy’ indicó que la pelea registrada el pasado jueves se originó debido a que la persona le quería cobrar un supuesto choque a su carro, incidente que de acuerdo a sus declaraciones, nunca existió.

Durante su relato, Adame detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 pm cuando conducía por la Avenida Tlalpan, con dirección al aeropuerto. De repente, un automovilista que estaba delante de él se frenó, por lo que el actor tuvo que hacer lo mismo y minutos más tarde se desató el caos.

En un intento de evitar que la situación escalara, el famoso intentó llegar a un acuerdo con el conductor y le ofreció mil pesos para la reparación. Sin embargo, el afectado decidió no aceptar su oferta.

Siento que narra sus peleas un tanto distintas a la realidad, pero es que todo pasa tan rápido que se ve diferente.#AlfredoAdame pic.twitter.com/EhBPEnG1J7 — Cristi Escobar (@rulos81) February 3, 2023

“Le digo: ‘mira. hermano el mío está más bajo, es un BMW, está más bajo que el que traía, no le pude haber hecho yo eso’, entonces le dije: ‘¿crees que con mil pesos lo arregles?’. ‘Pues que no, eso sale mucho más caro’, entonces le dije: ‘vámonos a un lado, a orillarnos y ahí ya detallamos, yo llevo prisa, voy al aeropuerto”, añadió.

Tremenda sorpresa se llevaría Alfredo Adame al ver que sus deseos de arreglar la situación de forma pacífica no se concretarían. “Cuando me bajo, muy agresivo el cuate, que no sé qué y le dije: ‘mira cuate aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme'”, relató.

No obstante, la cosa no acabó allí. El actor no se quedó de brazos cruzados y decidió “defenderse” del ataque: “De repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello”.

“Todavía me quiso romper el espejo, ahí fue donde verdaderamente me enchilé, saqué mi tubo y le di cuatro. Luego llega otro cuate y me dice: ‘cálmate, Alfredo ya lo tundiste’, y luego se acercan otros dos, se hace una bolita, me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui por río Churubusco y me vine”, finalizó Alfredo Adame.

