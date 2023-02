Alfredo Adame: la ola de memes que deja su nueva pelea callejera

Va comenzando el segundo mes del año 2023 y ya el actor Alfredo Adame está en el ojo del huracán. Esta vez protagonizó una nueva pelea en callejera que ha generado una ola de memes en redes sociales.

El 2 de febrero Adame fue captado nuevamente en una pelea. A través de las redes sociales circularon videos del polémico presentador de televisión siendo golpeado por otra persona mientras se encontraba prácticamente a la mitad de la calle.

En las imágenes mostraron al artista discutiendo con una persona frente a su coche, que estaba deteniendo el tráfico. En el momento que regresaba a su vehículo se voltea y amenaza con golpear al otro hombre que le dio una paliza.

Alfredo Adame terminó nuevamente en el piso y recibiendo hasta bastonazos. Internautas apuntaron a que el bastón con el que lo golpearon lo portaba él mismo desde el comienzo de la pelea; sin embargo, el otro hombre se lo habría arrebatado de las manos y lo terminó sonando con su propia “arma”.

Adame dijo a la prensa que sí tenía un objeto que “usó” para defenderse, aunque en videos no se ve.

“De repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro tubazos, y luego llegan otros tres y me agarran entre los tres a mí, uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello”

Relató Adame