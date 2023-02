Shakira no quiso canciones de despecho en su cumpleaños, “superó a Piqué”. Mariachis revelan detalles

Shakira festejó un año más de vida en su casa de Barcelona, a la que no faltaron familiares y amigos. En la fiesta no faltó la música alegre, pues ella misma no quiso escuchar canciones de despecho para recordar a su ex Gerard Piqué, según revelaron los mariachis que asistieron al guateque.

Los encargados de amenizar el festejo con rancheras revelaron algunos detalles de cómo estuvo Shakira en su 46 aniversario de vida, de la fiesta y hasta de la casa, ubicada al lado de la residencia de la madre de Piqué.

“Le tocamos canciones no de despecho, alegres, porque eso quería. De Piqué intenté pedirle ‘Rata de dos patas’ pero no quiso. Ya lo superó. La vimos muy alegre. Cantó con nosotros y todo, tomándose sus tragos como buena colombiana” Dijo uno de los mariachis a la prensa

Los músicos negaron haber sido obligados a firmar algún acuerdo de confidencialidad. Detallaron que vieron a la barranquillera pasarla muy agradable con todos los invitados.

“Son muy pocos en la fiesta, la gente son muy seleccionados y lo están pasando excelente. Shakira está muy integrada con todas las personas que ama, están sus padres también y hay muchísimos niños“, comentaron.

En cuanto a cómo fue el trato de Shakira con ellos, aseguraron que la colombiana fue “muy cercana”, hasta cantó y bailó disfrutando cada rola. ‘Cielito lindo’, ‘Las mañanitas’, ‘Sigo siendo el rey’, entre otras fueron las canciones que tocaron en el festejo.

“Lo hemos pasado muy bien. Shakira ha estado muy simpática con nosotros, muy cercana, muy bonita, muy impresionante como siempre, tenemos fotos y todo” Detalló uno de los mariachis

Han visto hasta la famosa bruja

Hace unas semanas se hizo viral la imagen de una bruja en el balcón de la casa de Shaki mirando hacia el hogar de su vecina Montserrat Bernabéu, su exsuegra. En esta ocasión los mariachis dicen haber visto a la muñeca.

“La bruja la hemos visto cuando hemos entrado porque estábamos en un costado. Hemos entrado por la sala, lo normal y tienen una pantalla gigante ahí donde nos acomodaron con los DJs y todo preparado para una gran noche”, contó uno de los músicos, confirmando así que la bruja sigue en la casa de Shakira.

Los fanáticos llegaron a la puerta de su casa

La barranquillera que cumple años el mismo día que su ex Gerard Piqué, que este año alcanzó los 36 años, recibió infinitas muestras de cariño por parte de sus fanáticos.

A las puertas de la residencia de Shakira llegaron muchos para cantarle cumpleaños y hasta la canción que hizo junto a Bizarrap dedicada a su ex y a Clara Chía.

