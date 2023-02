Deseando felicitación de Frida Sofía: Enrique Guzmán cumple 80 años y habla de la repartición de su herencia

Enrique Guzmán celebró su cumpleaños número 80 lanzando un nuevo disco, hablando de cómo será repartida su herencia y hasta de lo que le hubiera gustado que su nieta Frida Sofía lo felicitara.

Guzmán contó a la prensa que todavía tiene muchos proyectos por concretar, por eso agradeció estar sano y enérgico, pese a los altibajos que tuvo con su salud en años anteriores.

En su cumpleaños 80 los periodistas no dudaron en preguntarle sobre su nieta, la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, quien lo denunció por presunto abuso sexual. El cantante venezolano-mexicano confesó que sí deseaba una felicitación de la joven.

El también actor aunque goza de buena salud ha pensado en el futuro y cuando ya no esté, por lo que siendo prevenido ha tratado de dejar todos sus bienes repartidos.

“¿Qué va a pasar? No sé, pero ya muerto a mí me vale madr*. He repartido todo lo que tengo, muy repartido, sé para quién es cada una de las cosas que tengo, seguramente hasta a Silvia Pinal le van a dar algo de lo que tengo por ahí guardado, no sé si ella me deje algo a mí”, explicó el artista.



Enrique Guzmán