Meghan Markle y Harry la pasaron mal antes de comprar su primera casa: ‘No teníamos trabajo’

La actriz Meghan Markle, de 41 anos, confesó en entrevista los difíciles momentos económicos que pasó, junto al príncipe Harry, cuando decidieron dejar los privilegios con los que gozaban con la realeza británica para comenzar una nueva vida en Estados Unidos.

En una plática que tuvo con la periodista Allison P Davis para ‘The Cut’, con el propósito de promover su podcast ‘Archetypes’, la protagonista de la serie ’Suits’ detalló que en ese tiempo no contaban con los recursos económicos suficientes para comprar una casa, lo que los habría llevado a vivir por algún tiempo en casas ajenas y hasta prestadas.

“No teníamos trabajo, así que, simplemente, no íbamos a venir a ver esta casa. No era posible. Es como cuando era más joven y estaba mirando escaparates, es como, ‘no quiero ir y mirar todas las cosas que no puedo pagar’, eso no te hace sentir bien”, señaló Meghan en referencia a la residencia de Montecito en la que actualmente vive con Harry y su familia y cuyo valor es de $14,650,000 de dólares.

A pesar de reconocer que no contaban con unas finanzas sanas, la parejita quedó enamorada del que hoy es su hogar, siendo esa la razón por la que optaron por hacer un esfuerzo y elegirlo como su primera casa propia en Estados Unidos.

La residencia, que en el pasado perteneció al magnate ruso Sergey Grishin y tiene una extensión de 14,531 pies cuadrados, cuenta con nueve dormitorios, con 16 baños.

Al igual goza de cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de piano, oficina, sala de billar, bar, cava de vinos, sala de masajes, sala de cine, ascensor, cuarto de lavado, garaje para cinco automóviles, entre otras habitaciones.

Al exterior cuenta con terraza, extensas áreas verdes, jardín de rosas, cancha de tenis, casa de té, casa de huéspedes con dos recámaras, piscina con su respectiva área de spa, casa de piscina, entre otras amenidades.

