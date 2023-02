Salma Hayek Pinault deja claro que usa el apellido de su esposo, aunque la industria “se niegue a hacerlo”

En una entrevista para el programa ‘Jimmy Kimmel Live’, la exitosa actriz mexicana Salma Hayek señaló que los medios de comunicación y la industria del espectáculo no han cumplido su deseo de referirse a ella con su nombre de casada.

Salma Hayek Pinault es el nombre que adoptó la actriz en 2010, un año después de su boda con el multimillonario empresario francés François-Henri Pinault.

En la reciente entrevista, la mexicana de 56 años contó que con el pasar de los años ha ido perdiendo las esperanzas de que la nombren con el apellido de su marido.

“Siempre tuve el nombre, pero todos se negaron a decirlo” Salma Hayek

Salma Valgarma Hayek Jiménez es el nombre de pila de la artista oriunda de Veracruz, pero tras casarse el Jiménez fue reemplazado por el Pinault.

En la entrevista para promocionar la película ‘Magic Mike’s Last Dance’, la actriz de Hollywood dijo que tanto ella como los encargados de sus relaciones públicas insisten a las productoras para que en los promocionales coloquen su nombre de casada. Sin embargo, con frecuencia el apellido francés pasa a segundo plano y la dejan como siempre la han reconocido: Salma Hayek.

“Mis publicistas ahora dicen que está bien, porque a veces ni siquiera lo ponen en las películas y dicen: ‘¿Por qué no pusiste su nombre completo? Ah, lo olvidamos. Lo siento, ha sido impreso'” Salma Hayek

Su hija la convenció de cambiarse el nombre

Valentina Paloma Pinault, hija de Salma, fue quien la impulsó a que agregar el apellido de su esposo a su nombre, cuando tan solo tenía dos años de vida.

Hayek, en una entrevista en 2010, habló del momento en el que la pequeña, actualmente con 15 años, le cuestionó por qué no llevaba el apellido de su padre.

“Me preguntó ‘¿Qué sé pone aquí?’. Le contesté que Salma Hayek y me dijo: ‘¿Por qué no Salma Pinault?’“, contó a la revista US Weekly.

La pregunta de su hija la llamó a reflexionar y decidió hacer el importante cambio en su nombre para darse a conocer como “madame Pinault”.

“Entonces me puse a pensar, ‘Suena bien Madame Pinault, ¿por qué no?’. Esa es quien soy ahora. Nunca he sido más feliz” Salma Hayek

Su esposo le celebra todo

En días pasados, en la premier de ‘Magic Mike’s Last Dance’ Salma Hayek lució un vestido negro tejido que dejaba ver su lencería y piel. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Con el atrevido atuendo demostró que se siente más segura que nunca y que la edad no es un límite a la hora de vestirse.

Al verla derrochar femineidad y sensualidad una periodista le preguntó qué le había dicho su esposo François-Henri Pinault antes de salir de casa.

La actriz con mucha naturalidad y picardía respondió: “él le encanta, le encanta que me vista, que me vea bien, él todo me lo celebra”.

