Maribel Guardia cuestiona la canción de Shakira: “una infidelidad a los hombres les duele el doble”

Hasta Maribel Guardia ha opinado sobre el hit mundial de Shakira. La actriz y presentadora dice que no solo las mujeres viven el dolor de una infidelidad, pues asegura que los hombres sufren más por esta razón.

La actriz costarricense habló de la canción de Shakira con Bizarrap, donde le lanza dardos sin fallar a su expareja, el futbolista Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

En la presentación a los medios de su programa ‘Esto ya es personal’, la espectacular Maribel aseveró que, aunque las mujeres sienten dolor ante las infidelidades de los hombres, son los del género masculino los que más sufren cuando las féminas le son infieles.

“También hay mucho hombre cornudo por ahí, siempre hablamos de las mujeres y nos olvidamos que es un problema de los seres humanos, los seres humanos podemos traicionar, engañar, pero las mujeres nos empoderamos porque nos acomodamos” Maribel Guardia

El desamor es mucho más doloroso para ellos, según Guardia. “Los hombres también, nomás que al hombre no le gusta que sepan que es un cornudo y le duele el doble que a la mujer, nosotras lo contamos porque abrimos el corazón más fácilmente que un hombre”, añadió.

Aclaró rumores sobre su salud

Se había especulado mucho sobre el estado de salud de la actriz, pero ella dijo que su recuperación de una intervención quirúrgica va muy bien.

"Me operé el primero de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio, y regresé al teatro hace una semana apenas, porque brincando, saltando, y bailando un poco atrevida porque tenía que haber cumplido por lo menos la cuarentena, pero ahí voy, me siento bastante bien", detalló.

Asimismo, la también cantante explicó que lo ocurrido se debió a la falta de control médico que tuvo durante la pandemia.