Fernanda Castillo revela que ya hizo su testamento: “No estamos aquí para siempre”

Haber pasado por serios problemas de salud poco después de dar a luz provocó que Fernanda Castillo tomara consciencia sobre la importancia de dejar protegido a su hijo Líam, motivo por el cual ya tiene hecho su testamento, al igual que su pareja, el actor Erik Hayser.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la talentosa y carismática actriz que se ganó el carillo de millones de televidentes gracias a su personaje de Mónica Robles en ‘El Señor de los Cielos’, compartió que ya tiene todo listo para el día que llegue a faltar, pues recientemente hizo su testamento.

“Mucha gente me preguntó que si lo del testamento es en serio. Sí, es en serio, como que no hay una cultura, bueno al menos a mí no me enseñaron, que hay que hacer una cosa así, más que cuando sale en las películas, y ayer lo fuimos a hacer fue para estar protegidos y no dejar ningún problema“, comentó en las historias de su perfil social.

Explicó que, junto con su pareja sentimental, Erik Hayser, realizaron el trámite legal en el que se estipula claramente qué sucedería en caso de que algo les llegara a pasar, pues se trata de un proceso del que se habla poco, pero es muy importante.

“Si algo nos pasara, que ojalá no, pero hace tiempo hicimos conciencia de que no estamos aquí para siempre y que está padre dejar las cosas claras. Ayer salimos de hacerlo muy tranquilos que dejamos una solución para eso”, agregó la actriz.

Pero no solo eso, pues la estrella de series como Monarca y Enemigo íntimo también se sinceró respecto a su salud, confesando que acababa de realizarse una serie de estudios.

“Estoy saliendo de hacerme un estudio que es bien importante para las mujeres, que puede ayudar a diagnosticar y poderlo tratar”, comentó en una secuencia de videos.

La serie de confesiones surgen a tres años de pasar por complicaciones posparto, cuando sufrió una hemorragia y dos infartos que pusieron en riesgo su vida.

Aunque en aquel momento se supo muy poco sobre sus padecimientos, fue hasta un año después, en 2022, cuando la misma actriz recurrió a sus redes sociales para confirmar que había estado al borde de la muerte.

“Hoy hace un año recibí una nueva oportunidad de vivir. Me aferré con todas mis fuerzas a mi niño, a Erik y al sueño de construir una familia”, escribió junto a una tierna postal al lado de su primogénito.

