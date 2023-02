Maribel Guardia confiesa que se sometió a cirugía para quitarle la matriz: “Podría parar en un cáncer”

En diciembre pasado Maribel Guardia anticipó que tendría que ser sometida a una cirugía por motivos de salud, y aunque en aquel momento prefirió no revelar más detalles sobre los verdaderos motivos que la orillaron a tomar esta decisión, recientemente dio a conocer que fue operada de la matriz.

Todo está listo para que Maribel Guardia regrese a los foros de grabación, pero ahora como conductora del talk show que llevará por nombre ‘Esto ya es personal’, en el que abordará temáticas de amor, desamor y todo tipo de problemáticas, siempre basándose en su experiencia personal.

Pero además de compartir información relacionada con este nuevo proyecto, la también actriz de origen costarricense confesó que ya está completamente recuperada de la cirugía a la que fue sometida hace unas semanas para retirarle por completo el útero.

“Me operé el 1 de diciembre, me sacaron la matriz y las trompas de Falopio y regresé al teatro hace una semana apenas, porque sí, brincando, saltando y bailando. Me vi un poco atrevida, porque tenía que haber cumplido, por lo menos, la cuarentena, pero ahí voy me siento bastante bien”, compartió con el ánimo que la caracteriza.

Y explicó que fue un proceso que vivió sin complicaciones, incluso fue dada de alta un día después de la cirugía.

“Me sentí muy bien desde el primer día que me operé, al día siguiente me bañé y hasta me dijeron: quédese un día más en el hospital, pero no, me paré me bañé y me fui para mi casa”, explicó.

Reveló que fue tras la pandemia de COVID-19 cuando decidió ponerse al corriente con sus estudios y durante una visita con el ginecólogo fue en donde le diagnosticaron endometriosis, por lo que le hicieron otra serie de exámenes en los que finalmente se determinó que tendría que ser sometida a una cirugía para evitar otras enfermedades como el cáncer.

“Es con otro examen que me salió lo de la matriz. Tenía una endometriosis y me hicieron una biopsia. Dios bendito estaba bien, pero si lo descuidas, eso podría parar en un cáncer y cuando vivieron las vacaciones dije ahora es cuando”, agregó ante la cámara de Eden Dorantes.

Fue un tratamiento que inició a tiempo, por lo que ahora solo resta seguirse cuidando, pero además de dicho padecimiento, abrió su corazón para asegurar que pasó una época difícil debido al cáncer que padece su hermana, quien también tuvo que someterse a una cirugía en la que le fue extirpado uno de sus senos, además de que ya se encuentra tomando quimioterapia.

