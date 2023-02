Michelle Renaud rompe el silencio sobre su secreto para un cutis “de bebé”

Michelle Renaud ha encabezado decenas de titulares durante los últimos meses gracias al anuncio de su relación con el actor Matías Novoa, así como su debut en la pantalla grande. Sin embargo, ahora lo hace por haber revelado su más grande secreto de belleza. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de “Quererlo todo” y “La Herencia” se volvió el blanco de halagos por parte de sus fanáticos gracias a la apariencia radiante que ha mostrado.

Dicho cariño no pasó desapercibido para Michelle Renaud, quien recurrió a sus historias para confesar cuál es su secreto para un cutis “de bebé”.

“Siempre he tenido problemas de cara, tanto así que he probado de todo, y hay muchos productos que sirven un rato y después bye y la mayoría queman“, confesó la histrionisa en un extenso mensaje.

Esta situación hizo que la famosa recurriera a realizar sus propias mezclas y obtener resultados que no había podido encontrar anteriormente.

“Decidí empezar a trabajar con expertos para poder encontrar una fórmula que de verdad sirva para mujeres como yo, que quieren NO maquillarse y verse increíble”, reveló Michelle Renaud a sus millones de seguidores. “Estoy feliz, es la primera vez que algo me cae tan bien en la cara y noto grandes mejoras”, añadió.

Fue así como la histrionisa de 34 años anunció la llegada de un nuevo producto de belleza; aunque no tardó en explicar que aún se encuentra en desarrollo de su línea y la fecha de lanzamiento no está definida.

Cabe recalcar que esta noticia llega en medio de la ola de rumores sobre un posible embarazo gemelar junto a su pareja, el también actor Matías Novoa. Sin embargo, en una reciente entrevista con ‘Ventaneando’, se pronunció por primera vez al respecto con un mensaje que dejó aún más confundidos a los internautas.

“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”, detalló.

