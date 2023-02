Qué es la “culpa del sobreviviente” que sufren quienes no fueron despedidos luego de la ola de recortes

Los despidos masivos que han afectado a miles de trabajadores en varias industrias en Estados Unidos están dejando secuelas que no son tan notorias, pero que impactan a los empleados que conservaron sus puestos con la llamada “culpa del sobreviviente”.

Las consecuencias de un despido pueden ser más evidentes en los trabajadores que perdieron sus empleos: desafíos para sobrevivir inciertamente hablando, reponerse del golpe emocional de sentirse rechazados y superar la búsqueda de una nueva oportunidad.

Sin embargo, para los empleados que quedan, las consecuencias pueden ser silenciosas, pero destructivas, pues no solo deben luchar contra el hecho de ver cómo despiden a sus compañeros, sino con la culpa de ellos mismos no haber sido despedidos.

Los casos de “culpa del sobreviviente” en la industria tecnológica han comenzado a salir a la luz tras la ola de despidos masivos que arrasó con alrededor de 60,000 puestos de trabajo en las últimas semanas.

Grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google, que despidió a 12,000 trabajadores, Microsoft, Lyft y Meta han emprendido miles de recortes como parte de ajustes que llevan a cabo ante un escenario económico incierto marcado por los temores de una recesión.

Cómo es la “culpa del sobreviviente”

Tras una ola de despidos en una empresa, los trabajadores que quedan en sus puestos pasan por varias etapas antes de sentir “culpa del sobreviviente”.

En un primer momento se sienten aliviados de no haber estado entre los compañeros que fueron despedidos; sin embargo, esa sensación de alivio poco a poco se transforma en malestar y culpa.

La llamada “culpa del sobreviviente” es un estado emocional que surge cuando algunas personas, en ocasiones por motivos arbitrarios, sobreviven a situaciones extremas como desastres naturales, una guerra y, también, despidos laborales.

Estos hechos se consideran episodios traumáticos para los sobrevivientes y la pregunta que surge entre los sobrevivientes es ¿por qué no fui yo y otras personas no tuvieron tanta suerte?

De acuerdo con David Noer, consultor de carrera y autor de un libro sobre la recuperación de los trabajadores tras una serie de despidos, los empleados que quedan comienzan a experimentar ira, miedo y ansiedad en sus lugares de trabajo.

“las personas que sobreviven a los despidos tienden a ser menos productivas, más suspicaces, más temerosas y realizan menos trabajo de lo previsto”, apuntó en un reporte de CBS News.

Las empresas no ayudan a sus empleados

Otro efecto negativo que experimentan los empleados con “culpa del sobreviviente” tiene que ver con el miedo a que ellos mismos estén en el lugar de sus compañeros despedidos en recortes futuros.

Esa sensación de incertidumbre se alimenta de la falta de transparencia de las empresas sobre los criterios que toman para despedir a sus empleados y no hacerlo con otros.

“Puede ser difícil porque la mayoría de los empleadores no pueden o no quieren comentar por qué ciertas personas fueron elegidas para los despidos y otras no“, comentó Kathryn Minshew, fundadora y directora ejecutiva de The Muse, una plataforma de desarrollo profesional, en un reporte para CBS News.

Por otra parte, los empleados sobrevivientes pueden también entrar en un círculo de paranoia que se alimenta por la inseguridad sobre su futuro en la empresa y sobre su rol dentro de la corporación.

“Los trabajadores se preguntarán si la organización se preocupa por su bienestar o si solo buscan obtener ganancias. Por lo tanto, hay muchos efectos psicológicos de tsunami que ocurren después de un despido masivo”, dijo la experta en salud mental en el lugar de trabajo, Sally Spencer-Thomas.

La experta recomendó que las empresas busquen la forma de comunicar con la mayor transparencia posible los motivos de los despidos, así como información sobre el futuro de la corporación.

