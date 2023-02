La hija de Raúl Araiza es igualita a Norma Herrera y estas fotos los comprueban

Raúl Araiza es uno de los famosos más queridos de la televisión mexicana gracias a su trayectoria y al legado actoral con el que su familia cuenta. Y es que no podemos olvidar que el conductor es hijo de la primera actriz Norma Herrera, quien ha participado en proyectos como “Los Temerarios” y “Simplemente María”.

Y todo parece indiciar que el talento no es el único atributo que la histrionisa ha heredado al presentador del programa “Hoy”, pues gracias a unas imágenes compartidas en sus redes sociales, se pudo apreciar el gran parecido que hay entre ella y las hijas del famoso.

Desde su cuenta oficial en Instagram, Raúl Araiza no falló en apelar a la nostalgia de sus fanáticos con algunas fotografías de su infancia en compañía de Norma Herrera, quien también contaba con algunos años menos.

“La bella mujer que me dio la vida. TE AMOOO MAMI”, escribió el actor de melodramas como “Un gancho al corazón”, “Papá a toda madre” y “El juego de la vida” para acompañar su imagen.

Este amplio repertorio de fotografías no solo mostró a un “Negro” Araiza más joven, también dio pie para que las comparaciones sobre el parecido entre Norma Herrera y su nieta Camila Araiza tomaran fuerza.

Y es que además de su complexión, abuela y nieta comparten el color castaño de su cabellera, nariz respingada y una mirada ojiverde inconfundible para el público. View this post on Instagram A post shared by Camila (@camilaaraiza)

No pasó mucho tiempo antes de que ambas publicaciones hicieran hincapié en el parecido por medio de mensajes de cariño: “Muy hermosa, unos ojazos preciosos como los de su mamá”, “El gen Herrera presente”, “Hermosa imagen” y “Que monada”, son algunos de los piropos que se leen en la red.

