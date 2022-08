Con lágrimas en los ojos, Raúl Araiza confiesa el momento más difícil que vivió en rehabilitación

Hace apenas unos días, el conductor mexicano Raúl Araiza conmocionó al público tras revelar la razón detrás de su larga ausencia del programa matutino que conduce. Y es que visiblemente afectado, habló sobre su paso por rehabilitación en pro de su lucha contra las adicciones.

De acuerdo con el también actor, su ingreso al centro de rehabilitación se dio luego de sentirse vulnerable y en riesgo de recaer en el consumo de alcohol u otras sustancias.

El famoso destapó que fue durante este periodo donde se enfrentó a uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues llegó a la conclusión de que el detonante de sus adicciones fue la ausencia de su padre, el actor y director Raúl Araiza.

“El vacío que yo tenía, ¿qué fue lo que me metí desesperado a buscar? Es ausencia, es abandono, abandono de padre“, reveló. “Como decían adentro, la fantasía de todo adicto, de lo que sea, es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, no me besó lo suficiente, me dio amor como él podía, mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él”, añadió.

Aunado a esto, el presentador de “Miembros al Aire” aseguró que se vio enfrentado consigo mismo y “sin escapatoria” de sus defectos. “Creo que eso es mi defecto más grande: la deshonestidad conmigo. Eso va acumulando muchas cosas y emocionalmente cada vez iba peor”, detalló.

“Yo pongo mis mejores caras y me decían en la clínica: ‘pones muchos personajes pero, ¿cuántos haces con tal de no enseñar al verdadero Raúl?’ Eso me dolió mucho, pero es una búsqueda que debo hacer“, precisó el hijo de Norma Herrera. Raúl Araiza vía Instagram. pic.twitter.com/OyV47nbFAw— Miss News (@MissNews5) August 24, 2022

Para finalizar, Raúl Araiza mostró ante las cámaras el tatuaje que se realizó con el fin de enmarcar este nuevo comienzo en su vida. “8-08-2022”, se lee en el diseño que yace en su mano derecha.

