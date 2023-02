Leonardo Aguilar sale en defensa de su hermana Ángela Aguilar tras polémico post

Ángela Aguilar no deja de meterse en polémicas, pues o son sus sonados “romances” y controversiales fotos, o son sus desafortunados comentarios. Y ya es habitual que tanto su padre Pepe Aguilar como su hermano Leonardo Aguilar siempre salgan en su defensa y a decir que “siempre” se saca de contexto lo que dice, y esta vez no fue la excepción.

Tras el Campeonato de Argentina en el Mundial de Futbol de Qatar 2022, Ángela se subió al barco y señaló que es 25 por ciento argentina. Algo que los fans no tomaron a bien pues la cantante vive de explotar el folclor mexicano, y es lo único que ha catapultado su carrera, además de que sus abuelos fueron verdaderas figuras del Regional Mexicano.

Eso ocasionó que los ataques en su contra se dispararan, por ello su hermano volvió a salir en su defensa ante esta polémica publicación, al asegurar que la cantante “ha hecho mucho por México” según él. Señaló en una entrevista para el programa “Hoy Día”.

“Te lo juro me ha dado mucha tristeza todo este tema porque nadie le quita lo grandioso de México, me visto de México, mi papá es campeón nacional charro, Ángela ha hecho muchísimo por México. Lo llevamos en la sangre, eso somos, es lo único que tengo que decir y jamás en la vida me voy a avergonzar de ser quién soy y venir de dónde vengo. Abuelos, papás e hijos ahora apoyando a mi familia, sabiendo que nosotros vamos a representar a México”. LEONARDO AGUILAR

Y es que este mensaje llegó pues su abuela materna es argentina, pero eso no evitó que los fans enfurecieran, pues aseguraron que el mensaje va en contra de lo que ha dicho sobre sus raíces y la acusaron de aprovecharse de lo que le ofrece México.

Hasta el momento su padre, el cantante Pepe Aguilar, era quien había salido en su defensa al responder los comentarios negativos que recibió la intérprete de “Ahí donde me ven”: “Sí tiene sangre argentina, pues qué quieren que haga. Todos esos haters que dijeron que no era mexicana, tiznó a mi madre. No importa que te sientas argentino, croata, inglés, ruso o mexicano, somos hijos de Dios”.

Esta polémica se suma a lo ocurrido recientemente cuando se difundió en redes sociales una fotografía íntima que aseguraban era de Ángela Aguilar, por lo que más tarde la cantante aseguró que es falsa y comenzó un proceso legal para dar con los responsables.

