Trump teme que Melania enfurezca si actúa como su abogado le ha pedido en demanda de Stormy Daniels 

Los abogados del expresidente Donald Trump creen que su cliente tiene una defensa “infalible” si se le imputan cargos por los pagos que hizo a escondidas a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels para que se mantuviera callada sobre su encuentro sexual mientras Melania Trump se estrenaba como madre de su hijo Barron y él buscaba la presidencia de los Estados Unidos.

Rolling Stone informa que los abogados le están pidiendo al expresidente que afirme que hizo pagos en secreto a Stormy Daniels para no dañar su matrimonio con Melania Trump, en lugar de intentar encubrir la noticia de su aventura antes de las elecciones del 2016, pero se ha mostrado “reacio” al respecto.

Y es que de hacer esta declaración, Trump estaría cayendo en su propia mentira, pues para nadie es desconocido que el también empresario le ha jurado a Melania que la aventura con Stormy Daniels nunca existió y al admitirlo provocaría la furia de su mujer.

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump, Stephanie Grisham, le dijo al medio antes citado que durante mucho tiempo Trump parecía particularmente temeroso de la reacción de Melania a su aventura con Daniels, que ocurrió poco después de que la exprimera dama diera a luz a su primer hijo, Barron Trump.

“En un momento me llamó, después de que se supo la noticia de Stormy Daniels, para preguntarme si nosotros (la oficina de la primera dama) responderíamos a sus acusaciones, y me di cuenta de que estaba tratando de tomarme la temperatura para ver si su esposa estaba molesta. Él nunca, nunca me llamó para preguntarme si el ala este iba a responder a algo. Nunca. Y nunca lo volvió a hacer”, contó.

Stormy Daniels no se ha cansado de decir que sí mantuvo un encuentro sexual con Donald Trump, además, el exabogado del también empresario, Michael Cohen, se declaró culpable de facilitar los pagos a la modelo e incluso señaló que su entonces jefe tomó el pago de dinero como una deducción de impuestos, pero el expresidente prefiere guardar silencio antes de tener un fuerte enfrentamiento con Melania.

Te puede interesar:

– Michael Cohen entrega celulares a fiscales de Manhattan como parte de la investigación de Stormy Daniels

–El abogado Michael Avenatti fue declarado culpable de estafar a la actriz porno Stormy Daniels

–Estrella porno Stormy Daniels responde a Melania Trump, quien la llamó “prostituta del porno”