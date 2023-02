Alejandro Fernández comparte el escenario con su hijo y conmovido recuerda cuando cantaba junto a Vicente Fernández

“El Potrillo” volvió a recordar a Vicente Frnández, en esta ocasión fue durante su más reciente concierto ofrecido en León, Guanajuato, en donde se mostró completamente vulnerable al interpretar uno de los temas con los que padre e hijo delataban a su público, pero ahora en compañía de su hijo, Alex Fernández.

“El Charro de Huentitán” perdió la vida el 12 de diciembre de 2021 a consecuencia de una falla multiorgánica en la que el sistema hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar entraron en un colapso luego de permanecer cuatro meses en el área de terapia intensiva de un hospital de su natal Guadalajara, Jalisco, debido a una caída que sufrió en el rancho Los 3 Potrillos.

Desde entonces, es inevitable que sea recordado sobre el escenario por algún integrante de su familia y más aún cuando de interpretar sus temas se trata, tal como sucedió durante el palenque de León Guanajuato, donde Alejandro Fernández se presentó la noche del pasado sábado 4 de febrero como parte de su tour “Hecho en México”.

Pero fue al momento de interpretar el tema “Perdón”, cuando los recuerdos inundaron en escenario y de acuerdo con la publicación de Instagram, fue una noche que le “trajo recuerdos para días”.

“El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección… Y cuántas nos siguen llegando, aún después de su partida“, escribió.

La canción que en esta ocasión fue interpretada a dueto por “El Potrillo” y su hijo Alex Fernández fue el momento perfecto para que una fan se acercara hasta el ruedo y les entregara una chamarra de mezclilla con una pintura hecha a mano en la que se aprecia a padre e hijo, pero que terminó desencadenando “una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple“.

En el video compartido también recordó una de las innumerables veces en las que ambos compartieron el micrófono vestidos con su emblemático traje de charro, escena que se transformó, y ahora es aplaudida por una nueva generación que sigue disfrutando de la música mexicana.

El recuerdo fue del agrado de miles de personas, una de ellas el mismo Alex Fernández quien en la sección de comentarios se mostró orgulloso de poder repetir la historia demostrando el talento que sin duda llevan en la sangre.

“Papi que bendición nos da la vida de poder repetir esa historia. ¡Me imagino lo que habrá sido para ti cantar con mi Tata… para mí es un orgullo y un honor hacerlo ahora contigo! Estas historias que se repiten son regalos de Dios. Te amo”, se lee en el mensaje.

Mientras que, América Guinart, aseguró estar orgullosa de su hijo, pero también conmovida por lo que se vivió durante la velada.

“¡¡¡Uff hijo que buen videoooooo!!! ¡¡Lloré y lloré!!! ¡Qué maravilla! Qué orgullosa estoy de ti”, señaló junto a comentarios de otros famosos como Andrea Legarreta y Jaime Camil.

Asimismo, el hermano de Vicente y Gerardo Fernández compartió otra serie de imagenes de lo vivido una noche anterior en el mismo escenario, cuando se preparaba para entonar otra de las melodías que encienden el orgullo de todo mexicano, “El Rey”, pero que en esta ocasión fue entonado a todo pulmón por los asistentes. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

