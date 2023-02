Amanda Dudamel le dice que no al viaje a Tailandia con el Miss Universo

Amanda Dudamel, la venezolana que quedó como primera finalista del Miss Universo 2022, informó que no acompañará a la organización en su primer viaje a Tailandia junto a la exMiss USA y ahora Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel; y la segunda finalista, la dominicana Andreína Martínez.



La noticia la hizo pública la propia venezolana durante una transmisión en vivo con la nueva Miss Universo. La diseñadora de modas, de 23 años, explicó que se ausentará porque tiene otros compromisos profesionales que le impiden viajar durante febrero.

“Lamentablemente en este primer viaje no voy a poder acompañarlos pero, sabemos que van a haber próximas oportunidades en estos meses que están por venir”. Puntualizó la joven.

Dudamel aseguró que su decisión se la comunicó a la nueva propietaria de Miss Universo, Anne Jakkaphong y al equipo de trabajo de la organización. La virreina universal expresó sentirse “muy agradecida por la invitación” y deseó “el mayor de los éxitos” a Jakkaphong en el viaje.

“Se lo comuniqué a ella, también se lo comuniqué al equipo. Estoy muy agradecida con la invitación y sé que va a ser solamente un primer encuentro al que no voy a poder asistir. Pero para los próximos, Dios mediante se va a poder concretar, así que le estaba deseando a ella el mayor de los éxitos en todos los siguientes pasos que están por venir en este viaje que voy a estar súper atenta a todos los detalles”. Dijo la Miss Venezuela 2021.

Los seguidores de la reina de belleza venezolana no tardaron en reaccionar apoyando la decisión de Amanda Dudamel. Muchos dejaron comentarios en los que siguen asegurando que la ganadora del Miss Universo debió ser ella y que la invitación al Live de Instagram se trató de una estrategia.

“La gente se conectó (a la transmisión en vivo) por multitud cuando entro Amanda”; “Necesitan más visualizaciones, por eso invitan a Amanda, la verdadera miss universo”; “Por fin un post de esta niña con más de mil comentarios. Gracias Amanda #TheRealQueen”; “Venezuela era la dueña de la corona, siendo realista”, se logra leer entre las opiniones de los usuarios de la red social. View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)

Amanda Dudamel se convirtió en una de las grandes favoritas de los internautas en el concurso de Miss Universo 2022. La joven deslumbró durante toda su participación en el certamen, por lo que fue sorpresivo para millones de personas el momento en el que Miss USA, R’Bonney Gabriel, fue nombrada como la ganadora de la corona.

